Исламабад, 13 апреля, 2016, 05:48 — ИА Регнум. По меньшей мере 18 человек погибли и ещё 14 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, передаёт агентство «Синьхуа».

imgs.ntd.tv Авария на северо-востоке Пакистана

Как уточняется, авария произошла в районе города Фейсалабад. Всего в автобусе, который направлялся в город Садикабад, находилось порядка 50 человек. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение скорости водителем автобуса. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.