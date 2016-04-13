Владивосток, 13 апреля, 2016, 06:04 — ИА Регнум. В Приморье сотрудники краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» намерены выйти на пикет и выразить протест масштабным сокращениям, которые планирует руководство. Уведомления о предстоящем увольнении уже получили свыше 1,5 тысячи человек. В большинстве случаев — пострадать могут северные районы региона, в том числе и многострадальный моногород Дальнегорск, так как новую работу найти там практически невозможно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светлана Кожухарь.

dalnegorsk.ru Предприятие Примтеплоэнерго

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Как сообщало ИА REGNUM, первая волна крупнейшего за 20 лет существования КГУП «Примтеплоэнерго» сокращения начнётся в июле 2016 года. Без работы останутся более тысячи человек: в первую очередь пенсионеры. За этим последуют ещё две волны увольнений. Люди уверены, что этот механизм руководство запустило для уничтожения предприятия.

«Работу потеряют 1 522 человека, уведомления уже получены. Все эти люди — простые работяги: слесари по ремонту котельных, электрогазосварщики, токари, машинисты насосных станций, электромонтеры, кочегары. То есть именно те, благодаря труду которых в наших домах тепло», — подчеркнула Светлана Кожухарь.

При этом люди не верят, что после массовых сокращений будет повышена «эффективность использования трудовых ресурсов», в частности речь идёт об увеличении заработной платы.

В расчётке одной из работниц филиала КГУП «Примтеплоэнерго» в Арсеньеве указана заработная плата в размере 7 303 рубля. При этом руководство игнорирует возражения подчинённых и предлагает уволиться, полагая, что на вакантное место уже выстроилась очередь из кандидатов.

«Люди молчат и работают, потому что альтернативы нет», — отметила жительница Арсеньева.

Профсоюзный лидер напомнила, что в 2015 году руководство «Примтеплоэнерго» уволило более 1 тысячи человек, и теперь работу котельной контролирует не более трёх человек. При этом зарплата не изменилась: люди получают максимум 13 тысяч рублей, хотя эта цифра ниже среднего заработка в этой отрасли и по региону в целом.

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«Почему главным инструментом для достижения цели стало массовое сокращение опытных специалистов? Тех, кто составляет костяк предприятия и без которых оно просто не сможет нормально работать. В результате наиболее пострадают северные районы Приморья, где уже закрылись или вот-вот «умрут» градообразующие предприятия. В Кавалерове, Дальнереченске, Ольге и многострадальном Дальнегорске в общей сложности на улицу отправятся 300 человек. В Находке и того больше — 409 рабочих. Где людям искать работу, как кормить семьи?» — возмущена Светлана Кожухарь.

Спикер уточнила, что после столь масштабного сокращения прежний объём работ руководство «Примтеплоэнерго» переложит на плечи оставшихся сотрудников. И в данном разрезе встаёт вопрос не только безопасности на производстве, но и надёжности системы теплоснабжения в крае.

Отметим, что объекты КГУП «Примтеплоэнерго» могут отключить от электроснабжения из-за долга в размере 400 миллионов рублей перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Как заявил директор по работе на розничном рынке электроэнергии ПАО «ДЭК» Юрий Игнатов, пиковая сумма долга доходила до полумиллиарда рублей. Общая кредиторская задолженность перед энергетиками составляет около 2 миллиардов рублей.

«Еще в 2014 году «Примтеплоэнерго» было в числе наших надежных клиентов, но с прошлого года ситуация изменилась. Скажу прямо, что ожидали от наших коллег такого поворота. И самое неприятное заключается в том, что на данный момент нет никакого конструктивного диалога по этому вопросу. Мы готовы обсуждать условия погашения задолженности, но встречного желания мы не видим. Все имевшиеся графики давно нарушены», — обозначил Игнатов.