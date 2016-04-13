Пекин, 13 апреля, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Министерство коммерции КНР опубликовало отчет, согласно которому в I квартале 2016 г. объем прямых иностранных инвестиций в китайскую экономику вырос на 4,5%.

avivas.ru Строительство жилых домов в Китае

Объем прямых иностранных инвестиций в период с января по март 2016 г. составил 224,21 млрд юаней ($37,4 млрд), пишет «Жэньминь жибао».

Инвестиции в сектор услуг составляют 68,9% от общего объема иностранных капиталовложений. С начала 2016 г. в этот сектор инвестировали более 154,38 млрд юаней.

Сотрудники министерства отметили, что объем инвестиций в сфере услуг в области высоких технологий вырос на 104,3%, составив 25,52 млрд юаней.

Инвестиции из стран-участниц проекта Нового шелкового пути продолжают увеличиваться. За первые 3 месяца этого года объем инвестиций из этих стран увеличился на 8% в годовом эквиваленте.