Чунцин, Китай, 13 апреля, 2016, 05:08 — ИА Регнум. 12 апреля в КНР стартовал самый длительный тест-драйв беспилотных автомобилей. Разработанные концерном Chang'an Automobile беспилотные седаны отправились из Чунцина в Пекин.

idg.bg Беспилотный электромобиль

За несколько дней автомобили преодолеют расстояние более 2 тыс. км. Маршрут автомобилей построен по дорогам общего пользования. Создатели автомобиля уверены, что их разработка не создаст ни одну аварийную ситуацию на дороге, пишет «Тайпин цичэ».

«Транспортное средство хорошо зарекомендовало себя в сложных дорожных условиях. Путешествие из Чунцина в Пекин продемонстрирует всему миру возможности беспилотных автомобилей», — заявил на торжественной церемонии начала автопробега главный инженер проекта Ли Юйшэн.

По словам представителя Chang'an Automobile, серийный беспилотный автомобиль будет готов уже к 2018 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский интернет-гигант Baidu озвучил примерные сроки начала массового производства беспилотного автомобиля. По словам представителя Baidu, серийное производство беспилотников начнется уже в 2020 г.