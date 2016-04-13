Фошань, Китай, 13 апреля, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Китайским журналистам стали известны подробности гибели 19-летней девушки в провинции Гуандун. Трагедия произошла 9 апреля в г. Фошань.

geceka.com Запрет селфи

Как установило следствие, студентка Фошаньского политехнического университета пыталась сделать селфи на фоне проезжающего поезда, пишет «Сина синьвэнь».

Девушка встала слишком близко к железнодорожному полотну, в результате чего выступающая часть локомотива нанесла удар в голову. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть от потери крови, наступившей в результате получения черепно-мозговой травмы.

Местный житель стал свидетелем трагедии. По его словам, молодая девушка стояла на расстоянии менее 50 см от края железнодорожного пути. Мужчина попытался ее предупредить, однако студентка не стала его слушать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Барнауле две несовершеннолетние девочки проникли на территорию зоопарка для того, чтобы сделать селфи с животными. В момент когда одна из девушек пыталась сфотографироваться с тигром, животное набросилось на человека.