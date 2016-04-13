Москва, 13 апреля, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Минэкономразвития подготовило проект поправок в законодательство, обязывающих компании с государственным участием реализовывать металлолом только на электронных торгах с привлечением электронных торговых площадок, пишет 13 апреля газета «Известия».

rusmet.ru Металлолом.

Как полагают в правительстве, на сегодняшний день процедура далека от прозрачности, а значит, нельзя спрогнозировать, какие суммы от продажи лома металлов пополнят бюджет страны.

Отсутствие единого методического и процедурного подхода в федеральном масштабе не позволяет получить максимально возможный доход от реализации металлолома, в связи с чем государство ежегодно недополучает миллиарды рублей, отмечают в Минэкономразвития.

Кроме этого, ведомство предлагает закрепить в законодательстве ряд требований к покупателям, чтобы избежать допуска к покупке лома у государственных предприятий перекупщиков и спекулянтов, то есть лиц, не имеющих оборудования для его качественной переработки. Предполагается, что это также приведёт к повышению прозрачности рынка обращения лома.