Шанхай, Китай, 13 апреля, 2016, 04:20 — ИА Регнум. Китайские ученые подвели итоги 32-й научной экспедиции в Антарктиде, которая длилась более 150 дней. 12 апреля ледокол Сюэлун доставил исследователей в Шанхай.

meteoweb.eu Snow Eagle 601

Экспедиция была начата 7 ноября 2015 г. За 158 дней судно с 277 учеными на борту преодолело более 30 тыс. морских миль, пишет «Синьхуа».

Главным достижением 32-й экспедиции стали успешные испытания первого китайского арктического самолета Snow Eagle 601.

«За время нашей экспедиции Snow Eagle 601 поднялся в воздух 47 раз. Общий налет составил 264 часа, «пробег» самолета достиг отметки 80 тыс. км», — заявил заместитель руководителя экспедиции Сунь Бо.

Исследователь добавил, что Snow Eagle 601 отлично продемонстрировал возможности арктической авиации. В ближайшее время в КНР начнется строительство еще нескольких подобных машин для создания арктического воздушного флота.

В ходе экспедиции исследователи из КНР подтвердили сделанное ранее европейскими учеными предположение о расположенном подо льдами каньоне. Кроме того, была обнаружена группа озер, связанных в единую систему.

В настоящее время на станциях Чанчэн и Чжуншань в Антарктиде трудятся 33 исследователя из КНР.