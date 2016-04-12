Киев, 13 апреля, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Неизвестные попытались организовать интервью американской газете The New York Times от имени президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголько на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко ИА REGNUM Порошенко

«На фальшивом бланке подали телефоны и электронные адреса своих агентов, провели переговоры и даже по телефону озвучили «ответы» на вопросы. К чести газеты, журналисты проверили достоверность записи в настоящей пресс-службе и фейковое интервью не попало на страницы», — написал Цеголько.

В попытке организовать фальшивое интервью пресс-секретарь президента Украины обвинил «российские спецслужбы», которые, по его словам, «продолжают гибридную войну против Украины».

Напомним, в конце марта The New York Times опубликовала редакционную статью, в которой украинское государство было охарактеризовано как «коррупционное болото», а Пётр Порошенко назван «продуктом старой системы», не готовым с ней бороться.

Данную статью в американском издании президент Украины также назвал частью гибридной войны против Киева, однако позднее заявил, что его слова были неправильно интерпретированы, и признал, что Украине «нужно ещё многое сделать, в том числе в преодолении коррупции».