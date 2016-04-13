Ереван, 13 апреля, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Очевидно, что вследствие односторонней позиции Турции и попыток любой ценой содействовать Азербайджану, любое вмешательство Анкары в процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта может нанести лишь вред. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Photolure Шаварш Кочарян

«Развязанная Баку 2−5 апреля агрессия в отношении Нагорного Карабаха и провокационные заявления из Турции являются ярким свидетельством этого», — отметил Шаварш Кочарян в интервью news.am.

Как отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства Армении, глава МИД Турции, выступая на заседании Организации исламского сотрудничества, спекулируя на исламской солидарности, предпринял опасную попытку искусственно представить военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха в качестве религиозного конфликта.

«Следствием проводимой нынешними властями Турции политики является волна нестабильности, терроризма и кровопролития, распространившаяся как в самой Турции, так и за ее пределами. Своим провокационным заявлением глава МИД Турции, фактически, обнаруживает стремление распространить эту волну в сторону Южного Кавказа. Уверены, что выступающие с традиционно дружеских в отношении Армении позиций мусульманские страны, хорошо осознавая реальные цели Турции, не пойдут на поводу провокаций Турции», — подчеркнул Шаварш Кочарян.

12 апреля, во время выступления на заседании глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решить конфликт в Нагорном Карабахе необходимо на основе резолюций ООН и создать контактную группу по Карабаху в рамках ОИС.

«Необходимо как можно раньше урегулировать карабахскую проблему на основе решений СБ ООН, принципа территориальной целостности Азербайджана, его суверенитета и в рамках международно признанных границ. Необходима и инициатива со стороны ОИС. В связи с этим очень важным шагом будет создание в рамках организации контактной группы по теме Нагорного Карабаха», — сказал Чавушоглу (цитата по ТАСС).

Ранее в интервью программе «Вести Недели» премьр-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что существуют факторы, которые влияют на карабахский конфликт извне. «Наверное, этот турецкий фактор есть — хотя бы потому, что Турция высказала свою позицию», — заявил глава правительства России.