Тирасполь, 13 апреля, 2016, 01:39 — ИА Регнум. Комитет госбезопасности Приднестровья приступил к проверке обстоятельств, изложенных в выступлениях депутатов Верховного совета ПМР в ходе внеочередного пленарного заседания парламента 11 апреля. Как отметили в пресс-службе КГБ, в ряде высказываний депутатов президент республики Евгений Шевчук был обвинен в государственной измене, передает корреспондент ИА REGNUM.

kgb-pmr.com Комитет госбезопасности Приднестровья

В пресс-службе президент ПМР заявления депутатов расценили как «предварительно заготовленные политические декларации». Подобная деятельность, по мнению пресс-службы, «больше походит на открытую предвыборную кампанию, чем на предметную деятельность органов государственной власти». Тем не менее в связи с озвученными обвинениями главой государства «даны поручения правоохранительным органам провести соответствующие проверки».

Данную тему прокомментировал и сам Шевчук. В ходе визита в Дубоссары президент заявил, что «любые заявления не останутся без внимания контролирующих и правоохранительных органов». «Хочу сказать, что по части аргументов, которые были озвучены, уже ведутся проверки и проводились ранее. Сегодня доназначены проверки практически всеми правоохранительными органами — и Комитетом государственной безопасности, и Следственным комитетом. Соответствующие поручения ранее получала и прокуратура, и Счетная палата тоже ведет работу», — сказал он.

«По части высказываний — это просто откровенная ложь, которую я могу оценить как переход некоторых политических деятелей в активную предвыборную стадию подготовки или уже реализации президентской кампании. Я думаю, что это понятно народу. Но вместе с тем хотел бы обратить внимание: выборы выборами, но методы, какими они делаются, должны, на мой взгляд, быть основаны на объективности, реальных фактах. Хочу сказать, что большая часть этой информации далека от истины. Поэтому голословные обвинения — это просто демонстрация тех или иных подходов, направленных на дестабилизацию в республике. По всем озвученным фактам в свое время — после завершения проверки — администрация президента, уполномоченные органы предоставят полный объем информации», — добавил Шевчук.

В свою очередь супруга главы Приднестровья, бывший министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук (Штански) назвала происходящее «опасной игрой» со стороны депутатов. «Складывается впечатление, что кое-кто задумал использовать сложившийся кризис как благодатную почву для переворота и захвата власти», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании приднестровского парламента 11 апреля вице-спикер Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева выступила с жесткими обвинениями в адрес президента ПМР Евгения Шевчука. Она заявила, что при непосредственном участии Шевчука и его «друзей» за последние месяцы у государства с помощью фирм-прокладок и офшорных схем были украдены не менее $100 млн, из-за чего республика сегодня оказалась на грани экономической катастрофы.

Антюфеева также обвинила Шевчука в допуске молдавских таможенников для работы на территории ПМР, охарактеризовав этого как «откровенное предательство и измену». Кроме того, вице-спикер считает, что именно Шевчук своими действиями спровоцировал панику и «взорвал» валютный рынок республики. Она потребовала от Шевчука вернуть народу «присвоенные» $100 млн.

Для проведения депутатского расследования перечисленных нарушений Верховным советом была создана комиссия