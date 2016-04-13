Москва, 13 апреля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Одному из величайших актёров в истории современного кино — Джеку Николсону посвящена ретроспективная программа в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Фильмы, отобранные к показу, относятся к золотому периоду творчества актёра. Программа откроется 22 апреля, организатор проекта — компания «Иноекино».

Цитата из к/ф «Китайский квартал». реж. Роман Полански. 1974. США Влечение

Джек Николсон был номинирован на премию «Оскар» рекордные 12 раз, выдвигаясь на эту награду за лучшую роль каждое десятилетие начиная с 1960-х. Все фильмы, вошедшие в программу, сняты в 70-х — начале 80-х годов, время, когда Николсону в кинематографе было уделено особое внимание.

К показу будут представлены:

«Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана , 1975 — экранизация романа Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники завоевала пять основных «Оскаров» и пять «Золотых глобусов», что до той поры не удавалось ни одному фильму. Картина считается одним из ключевых американских фильмов 70-х — периода расцвета контркультуры и гуманизма;

, 1975 — экранизация романа Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники завоевала пять основных «Оскаров» и пять «Золотых глобусов», что до той поры не удавалось ни одному фильму. Картина считается одним из ключевых американских фильмов 70-х — периода расцвета контркультуры и гуманизма; «Китайский квартал» Романа Поланского , 1974 — история частного детектива Джейка Гиттиса, который оказывается втянут в расследование тайных махинаций крупного преступного синдиката. Фильм был удостоен четырёх «Золотых глобусов», трёх BAFTA и «Оскара» за лучший оригинальный сценарий;

, 1974 — история частного детектива Джейка Гиттиса, который оказывается втянут в расследование тайных махинаций крупного преступного синдиката. Фильм был удостоен четырёх «Золотых глобусов», трёх BAFTA и «Оскара» за лучший оригинальный сценарий; «Почтальон всегда звонит дважды» Боба Рэфелсона , 1981 — экранизация романа Джеймса М. Кейна, мощная драма с элементами нуар.

«Все эти три картины показывают Николсона как яркого актёра, играющего сложные роли. Открывает программу фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Это классика, которую, думаю, все знают. Фильм снят по роману Кена Кизи, фильм легендарный и общепризнанный удачной экранизацией. Режиссёром здесь выступил небезызвестный Милош Форман», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Иногокино» Алексей Бажин.

«Второй фильм, «Китайский квартал», тоже из золотых фондов классики. Картина стала одной из лучших работ режиссёра Романа Поланского. Фильм можно отнести к жанру нуар, то есть чёрного кино.

«Почтальон звонит дважды» пользовался большой популярностью в советском прокате, его хорошо знает старшее поколение, начиная от 35−40 лет. Некогда он был очень популярным и тоже является экранизацией романа. Опять же, жанр нуар, интересный детектив, закрученный сценарий — всё на своих местах.

Во всех трёх картинах Джек Николсон блестяще играет очень разные и непростые роли. Поэтому можно с уверенностью сказать, что именно эти три фильма раскрывают актёра со всех сторон. Посмотрев уже только их, можно сказать себе, что да, теперь я знаю Николсона. А потом, конечно же, смотреть и другие его фильмы».

С 22 по 28 апреля показы пройдут в кинотеатре «Аврора» Санкт-Петербурга, «Формула Кино Горизонт» в Москве и кинотеатре «Победа» в Новосибирске.