Канны, Франция, 13 апреля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Мультфильмы российских киностудий привезли во Францию для показа детям. 13 апреля в культурном пространстве Мирамар в городе Канны вниманию юных зрителей будут представлены «Маша и медведь», «Щелкунчик» и другие картины. Как сообщают в пресс-службе Госфильмофонда, программа предназначена для ознакомления детей всех возрастов с культурой и традициями России.

Цитата из м/ф «Обезьянки в опере». реж. Леонид Шварцман. 1995. Россия Разговор

Показы проходят под общим названием «Искусство Российского Кино» и приурочены к Году кино и юбилейной дате 80-летие студии «Союзмультфильм». Организаторами программы выступили Госфильмофонд России, «Союзмультфильм», русско-французская ассоциация «Перспектива», ассоциация «Russian Seasons» и ассоциация «Cannes Cinéma».

Для показа мы отбирали мультфильмы, которые были бы понятны детям любой страны и любой культуры, несмотря на языковые различия. Первые подобная программа была организована в Монако в октябре 2015, где живет население более ста различных национальностей, и все дети говорят на государственном французском языке. Проект оказался удачным, и сейчас появились новые киностудии, желающие принять участие в показах. Среди них, например, анимационная студия «Анимаккорд» с серией мультфильмов «Маша и Медведь», которые во Франции уже хорошо известны по показам на телевидении в дублированной версии на французском под названием «Маша и Мишка», — рассказывает корреспонденту ИА REGNUM Валерий Богачев, президент Интернационального клуба «Русские Сезоны» в Каннах.

В дневной сеанс мультфильмов для детей вошли три проекта студии «Союзмультфильм»:

«Щелкунчик» режиссёра Бориса Степанцева, 1973;

«Катерок» Инессы Ковалевской, 1970;

«Обезьянки в опере» Леонида Шварцмана, 1995;

и также мультфильм «Маша и Медведь» (2009 — …) студии «Анимаккорд», который многие дети во Франции уже хорошо знают.

«Некоммерческие показы фильмов и мультфильмов для детей в дальнейшем будут продолжаться. Сейчас на рассмотрении несколько проектов совместно с Отделом национального образования в Монако, в Интернациональной школе рядом с городом Канны и залах города Канны», — сообщает Богачев — «Французская аудитория ранее почти не имела возможности познакомиться с искусством российской мультипликации. Но совсем недавно ситуация изменилась: некоторым студиям удалось продать мультфильмы для проката в кинотеатрах и на телевидении. Среди них «Гадкий утёнок» — первый полнометражный мультфильм режиссёра Гарри Бардина и мультсериал «Маша и Медведь».

В вечерней программе 13 апреля также состоится кинопоказ для родителей. Госфильмофонд представит фантастическую комедию «Окно в Париж» режиссёра Юрия Мамина 1993, главные роли в которой сыграли Сергей Дрейден, Виктор Михайлов и французская актриса Аньес Сораль.

Все мультфильмы программы дублированы на французский язык либо являются музыкальными, фильм «Окно в Париж» будет демонстрироваться с субтитрами на французском языке.