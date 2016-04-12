Ереван, 12 апреля, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Армия обороны НКР действовала победоносно и пресекла агрессию Азербайджана, расстроив его планы, зафиксировали члены Совета национальной безопасности Армении на заседании, которое созвал вечером 12 апреля президент Армении Серж Саргсян.

Photolure Заседание Совбеза Армении

ИА REGNUM в пресс-службе президента сообщили, что в ходе заседания были обсуждены действия, предпринимаемые в связи с грубым нарушением Азербайджаном режима прекращения огня от 1994 года, широкомасштабным наступлением против Нагорно-Карабахской Республики и применением силы против мирного населения.

«Члены Совета национальной безопасности выступили с докладами. Было зафиксировано, что в ходе боевых действий, развязанных Азербайджаном, вооруженные силы Армении выполнили поставленные перед ними задачи. Армия обороны НКР действовала победоносно и пресекла агрессию Азербайджана, расстроив его планы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по обсужденным вопросам президент Саргсян дал соответствующие поручения.

Это второе заседание Совета национальной безопасности Армении, после того, как 2 апреля в зоне карабахского конфликта начались боевые действия.

На состоявшемся 2 апреля заседании Совбеза Серж Саргсян предложил обсудить возможность заключения договора о военной взаимопомощи с Нагорно-Карабахской Республикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, где также обсуждалась тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте усилий, предпринимаемых в эти дни российской стороной.