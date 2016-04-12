Ереван, 12 апреля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 12 апреля встретился с Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и Его Святейшеством Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом.

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ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении сообщили, что Серж Саргсян, Верховный Патриарх и Католикос Киликийский в ходе встречи обсудили ситуацию, создавшуюся в последние дни вследствие развязанной Азербайджаном агрессии на линии соприкосновения Нагорный Карабах — Азербайджан. Собеседники подчеркнули важность объединения усилий государства и церкви во благо решения задач общенациональной важности и для противостояния существующим вызовам.

Сообщается, что Католикос Всех Армян и Католикос Великого Дома Киликийского проинформировали Сержа Саргсяна о предстоящем визите в Нагорно-Карабахскую Республику.

9 апреля пресс-служба главы Армении сообщила, что по приглашению Сержа Саргсяна, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго и Католической церкви 24−26 июня с.г. Армению посетит Его Святейшество Папа Римский Франциск.