Оренбург, 12 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум.



Бывшее здание Оренбургского высшего авиационного училища

В Оренбурге 12 апреля праздничные мероприятия, приуроченные к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос, начались с торжественного возложения цветов к мемориальным доскам Ю. А. Гагарина по улице Советской и в Оренбургской кадетской школе-интернате имени И. И. Неплюева по ул. Челюскинцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Стоит отметить, что блестящая мемориальная доска на стене здания с облупленной временем краской выглядит вызывающе. Ещё более угнетающая картина, если здание обойти вокруг и заглянуть во двор и подъезды. Состояние удручающее. В Минкультуры региона отметили, что область давно поднимает вопрос о передаче здания бывшего Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища, которое является памятником федерального значения, в собственность области. Однако воз и ныне там… Областные власти надеются раскачать лодку, потому что регион заинтересован в сохранении памятника, который является визитной карточкой. Например, есть идея создания на базе бывшей «лётки» единого музея космонавтики.

Приостановка уголовного дела

В 2013 году по материалам проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Оренбурга, органы полиции возбудили уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения объекта культурного наследия, повлекшее по неосторожности его повреждение в крупном размере».

Установлено, что здание Оренбургского высшего авиационного училища отнесено к памятникам истории и культуры, подлежащим особой охране со стороны государства. Однако его сохранность не была обеспечена. С 2003 года нежилые помещения были переданы Оренбургской областью в федеральную собственность и находились в ведении Министерства обороны РФ.

Возведённый в 1882 году первый пятиэтажный дом, построенный в Оренбурге, на момент возбуждения уголовного дела находился в полуразрушенном состоянии. Строительные конструкции здания серьезно обветшали. Требовали незамедлительного восстановления аварийные чердачные и межэтажные перекрытия. Особую тревогу вызывали грозящие обрушением прогнившие деревянные опорные зоны балок перекрытий. Практически полностью утратили свой первоначальный вид и художественную ценность архитектурные декоративные элементы (пилястры, лепнина, розетки, руст и др.), которыми украшены как фасад, так и внутренние помещения строения.

По оценкам специалистов, сумма ущерба, причинённого объекту культурного наследия в результате его ненадлежащего хранения, составила (в 2013 году) более 15 млн рублей.

Однако в мае 2015 года полиция приостановила уголовное производство. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, причиной для такого действия стало неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Известно, что в 2012 году был объявлен аукцион по продаже анкерной части здания площадью 1280 кв. метров. В результате договор купли-продажи заключили между ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» и индивидуальным предпринимателем. Однако он не успел оформить охранные обязательства на объект, так как скончался. Делал ли следователь попытки найти наследников? ИА REGNUM подготовило запрос к УМВД области с соответствующим вопросом.

За 4 года не исполнено ни одно предписание Минкультуры Оренбужья

В министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области указывают на сложности в предъявлении претензий из-за неразберихи с собственником. Если со стороны улицы Советской жилая часть дома принадлежит частным владельцам и находится в управлении УК «Оренбургская», то другая часть здания, создается впечатление (судя по внешнему виду) — без хозяина.

И.о. начальник управления госохраны объектов культурного наследия Минкультуры Оренбуржья Владимир Рубин отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что ни одно предписание, выданное за четыре года ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества», не исполнено. С 2012 года ведомство требует установить доску с надписью «Памятник федерального значения» (эта часть предписания выполнена); провести противоаварийные работы, подготовить проект реставрации и провести реставрационные работы.

В 2012—2013 годах Государственное предприятие по реализации военного имущества оштрафовали на 30 тыс. рублей. В 2014 году после проверки исполнения предписания последовал второй штраф — 100 тыс. рублей. В 2016 году проведена итоговая проверка, административный протокол направлен в Москву, поскольку в Оренбурге филиал предприятия ликвидирован. Теперь сумма штрафа может составить от 400 тыс. до 1 млн рублей.

«В УМВД утверждают, что юридического лица такого нет. Оно ликвидировано. Но на сайте УФНС на 2016 год нет данных о ликвидации. Кроме того, в Москве принимают от нас корреспонденцию», — сказал Владимир Рубин.

Он выразил надежду, что штрафы рано или поздно приведут к тому, что здание будет передано в собственность Оренбуржья. Регион заинтересован в этом объекте.

Достопримечательность федерального уровня

В угловом здании, которое выходит окнами на широкий зауральский простор, по улице Советской (местный Арбат) располагался один из корпусов Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков имени генерал-майора авиации И. С. Полбина. Именно его с отличием окончил первый в мире космонавт — Юрий Гагарин.

Он был одним из лучших курсантов училища. Здесь 8 января 1956 года он принял присягу. «Многое дал мне Оренбург — семью и власть над самолётом», — с особой гордостью и теплотой говорил космонавт.

Здание Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища имеет богатую историю. Оно построено в 1882 году для второго Оренбургского кадетского корпуса и является первым пятиэтажным зданием в городе. Оренбуржцы ласково называли его «наша лётка».

Мемориальная доска сообщает, что в 1919 году здесь размещался штаб 217-го (2-го рабочего) полка, который вёл оборону города, с 1920 года находилась школа красных командиров КИР ЦИК. В 1927 году сюда была перебазирована Серпуховская школа воздушного боя и бомбометания, а позже и Ленинградская высшая школа лётчиков-наблюдателей. Их объединили, и училище стало называться Третьей военной школой лётчиков и лётчиков-наблюдателей имени К. Е. Ворошилова. В феврале 1939 года по приказу Наркома обороны оно было разделено на два самостоятельных училища, которые стали основой созданного в 1960 году Высшего военного авиационного учебного заведения.

Училище подготовило тысячи отважных лётчиков. Более 200 из них стали Героями Советского Союза, 12 — удостоены этого звания дважды. Здесь учились первый дважды Герой Советского Союза С. И. Грицевец, мастер парашютного спорта В. Г. Романюк, первый испытатель реактивного самолета, Герой Советского Союза Г. Я. Бахчиванджи и многие другие. Осенью 1971 года училище было награждено орденом Красного Знамени.

С 1963 года при училище работала школа юных космонавтов имени Ю. А. Гагарина. В 1967 году училищу вручено Почётное знамя ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР. В 1993 году лётное училище расформировано.