Чебоксары, 12 апреля, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Поднятая ИА REGNUM в марте тема упразднения в Чувашии 65 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) получила продолжение в виде петиции на сайте change.org, а затем и круглого стола по данной проблеме. Минприроды республики впервые собрало за стол переговоров заинтересованные стороны — руководителей природоохранных и экологических организаций, учёных, охотников, представителей законодательных, надзорных органов и органов местного самоуправления. Эмоциональный фон обсуждения зашкаливал, участники констатировали сложившуюся «удручающую ситуацию» и, вопреки заверениям чиновников о том, что «подоплёки нет», выражали беспокойство о возможном переделе «лакомых участков» на землях ООПТ, внезапно оставшихся без охраны государства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Национальный парк «Чаваш вармане»

С основным докладом выступил замминистра природных ресурсов Владимир Кузюков, который попытался пролить свет на юридическую историю вопроса. По словам чиновника, в 2000 году в республике было принято постановление о Едином пакете кадастровых сведений по ООПТ, при создании которого «была проделана огромная работа»: в него были включены 94 объекта, образованные решениями органов власти различных уровней.

В октябре 2015 года данное постановление признаётся утратившим силу. В феврале 2016 года Минприроды Чувашии издаёт приказ с обновлённым списком ООПТ, в который включены только 58 объектов. Остальные 65 охраняемых природных территорий, часть которых существует с советских времен, из перечня исключены, так как, по данным министерства, «правовые акты, которыми они были образованы, утратили свою силу». Тем самым ставя под сомнение компетентность своих предшественников в части законодательного оформления ООПТ в 2000 и 2007 годах.

В результате последних решений министерства вне закона оказались 17 лесных участков, выделенные ранее в памятники природы и памятники лесохозяйственной деятельности, 43 природных объекта и пять лесных генетических резерватов. Большая часть исключённых ООПТ (42 территории) находятся на землях Лесного фонда.

«Это не означает ни создание новых особо охраняемых природных территорий, ни реорганизацию существующих. Это отражает лишь реальную картину по ООПТ через определённый промежуток времени», — сказал замминистра. «Это стыд и позор для нашей республики», — возмущённо прошелестело в зале.

Отметим также, что Чебоксарская природоохранная прокуратура на запрос ИА REGNUM прояснить ситуацию по ликвидации 65 ООПТ сухо сообщила, что при принятии нормативных актов «уполномоченные органы действовали в пределах предоставленных полномочий».

Глава Минприроды Чувашии Сергей Павлов подтвердил, что данные 65 природных территорий «потеряли статус» особо охраняемых: «По умолчанию официального статуса у них нет. Получился такой казус, прежняя юридическая служба плохо сработала». «Самое главное — здесь никакой подоплёки нет», — заявил министр, комментируя свои решения и подчёркивая, что сейчас «разбираться, кто прав, а кто виноват — бесполезно». Министр также сообщил, что главная задача сейчас — создать как можно больше ООПТ «за короткое время».

По данным Минприроды, с учётом ООПТ федерального значения в настоящее время площадь особо охраняемых природных территорий в республике составляет 76 825 га, или 4,16% от площади региона — по данному показателю Чувашия находится на 68-м месте в России. По расчётам чиновников, для достижения общероссийского показателя в Чувашии надо создать ООПТ ещё на площади 132 тыс. га.

Чтобы решить данную задачу и восстановить «утраченные территории», в течение 2016 года планируется провести осмотр и оценку современного состояния всех 65 территорий, оказавшихся вне правового поля. С подобными формулировками учёные не согласились: с их слов, данные территории уже исследованы в буквальном смысле на «коленках», «по ним ползали, изучали не раз», «есть документы, «когда и сколько изучали»: «Не надо заново всё изучать, материалы есть. Все данные есть. Исследования есть. Просто создать комиссию и решить, что с ними делать».

«Нужно учесть, что данные ООПТ когда-то были обоснованы, и обоснованы нашими учителями. Надо полагать, достаточно серьёзно, грамотно это было сделано», — высказал общее мнение замдиректора заповедника «Присурский» Леонид Егоров, констатировав, что «то, что случилось, конечно, удручающе». Эти доводы свели фактически на нет и ссылки чиновников на отсутствие средств на проведение комплексного обследования территорий (примерно 200 тыс. рублей на объект, плюс госэкпертиза стоимостью 70 тыс. рублей).

Участники встречи отметили, что хотя данные ООПТ юридически всё это время были вне закона, но де-факто они сохранялись. И ранее число ООПТ увеличивалось, а не сокращалось, даже с учётом меняющегося в 1990—2000 годах законодательства и ситуации в стране, что, возможно, и стало одной из причин последующего выпадания из правового поля природных территорий. «То, что услышали, подобно разрыву сердца», — были особенно эмоциональны отдельные участники, причастные к исследованиям на данных территориях.

Недоумение вызвали и планы по созданию ООПТ: в 2017 году планируется реанимировать три особо охраняемые природные территории, две из которых сделать кластерного типа. В первую очередь планируется четыре озера Заволжья, которые находятся в пределах Чебоксарского района, объединить в государственный природный заказник. Четыре участка озёр и болот в Порецком и Шумерлинском районах предложено объединить в государственный природный заказник «Пойма реки Сура». И третья территория, которую планируется взять под охрану государства в 2017 году, — озеро Кюльхири в Вурнарском районе. До 2020 года статус ООПТ могут получить ещё 10 территорий, и власти рассчитывают, что данная работа позволит в течение 5 лет воссоздать порядка 60% территорий, ранее имевших статус особо охраняемых природных территорий. Ещё более 20 территорий получат статус местного значения, что не предполагает финансовых расходов и находятся в компетенции органов местного самоуправления.

На вопрос о том, почему первыми выбраны именно эти территории, внятного ответа не последовало. Сразу были подняты вопросы по чебоксарскому Заволжью, которое считается «национальной гордостью» Чувашии и которое ранее хотели сделать национальным парком. Все чебоксарско-заволжские участки вычеркнуты из нового перечня, и это происходит на фоне предстоящей газификации территории. Участники констатировали, что сейчас там «много лакомых кусков», с учётом снятия статуса ООПТ есть «много желающих» прикупить их себе в собственность. Обеспокоенные учёные и экологи попросили чиновников «взять на особый контроль» данный вопрос, «зарезервировать территории», «успокоить население и умерить аппетиты людей», которые хотели бы воспользоваться ситуацией. Было высказано мнение, что «нужно разъяснить, что статус ООПТ сохраняется, и следить за этим». Масла в огонь подлили охотники, обратив внимание на «варварское отношение» населения к природе.

Напомним, ранее в Молодёжной экологической дружине Чувашии обращали внимание на то, что среди исключённых из перечня ООПТ очень много территорий, расположенных в лесном фонде в пригороде города Чебоксары: «А в последнее время в Чувашии активизировалась работа по переводу лесных участков из категории лесного фонда в земли населенных пунктов и последующее их существование как закрытая база отдыха или элитный коттеджный поселок. Особенно это коснулось защитных лесов вблизи Чебоксар. И сразу возникает вопрос: с каким умыслом так быстро и гладко решился вопрос о так называемой ликвидации этих ООПТ».

Участники встречи констатировали, что судьба 65 ООПТ находится в подвешенном состоянии. Было отмечено, что если какие-то территории не планируется восстанавливать как ООПТ, то «тут нужно решать не одному министерству, нужно привлекать специалистов и создавать комиссию». И это звучало как предупреждение. Министр Сергей Павлов согласился с тем, что нужна комиссия, но не поддержал доводы о том, что данные территории нужно «зарезервировать» — нет таких правовых возможностей. Таким образом, вопрос о судьбе исключённых ООПТ с учётом нынешних условий остался открытым, и вероятно, теперь его будут решать на закрытых комиссиях.

В настоящее время в интернете продолжается сбор подписей под петицией в адрес министра природных ресурсов России Сергея Донского. Обращение собрало свыше 15,7 тыс. голосов поддержки. В петиции, в частности, выражаются большие сомнения в том, что «большая часть особенно ценных территорий, расположенных в городе и вблизи Чебоксар, никогда не получит статуса особой охраны».

«Особенно это касается особо охраняемых территорий, расположенных в защитных лесах (озера Заволжья, Культура Гузовского). В последнее время в Чувашии получила широкий размах политика по переводу лесных участков из категории Лесного фонда в земли населенных пунктов и последующая их вырубка, и существование как закрытая частная территория. Особенно это характерно для Заволжья. А ведь леса Заволжья защитные, и площадь их уменьшать нельзя, а также эти леса и так почти на треть лишились свой площади после пожаров 2010 года. Их бы, наоборот, надо теперь беречь и беречь. Так нет же, их все переводят и переводят, а теперь еще и заволжские озера статуса ООПТ настойчиво хотят лишить. Еще один печальный пример для Чебоксар, касающийся ООПТ, — памятник природы «Парк «Лакреевский лес». По нему без проведения экологической экспертизы в июле 2015 г. утвердили проект планировки по застройке, хотя это памятник природы регионального значения», — говорится, в частности, в петиции.

«Просим вас не верить обещаниям Минприроды Чувашии по поводу того, что когда-нибудь этим территориям планируют придать статус ООПТ. Все это лишь «пыль в глаза», — полагают авторы обращения, подчёркивая, что уменьшение количества ООПТ «не с хорошей стороны прославляет нашу республику и не придает чести», особенно накануне 2017 года, объявленного президентом России Годом особо охраняемых природных территорий.