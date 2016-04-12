Смоленск, 12 апреля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Флешмобы, фестивали, выставки — вот только небольшой перечень мероприятий, которые проходят в Смоленской области сегодня, 12 апреля, к 55-летию первого полета человека в космос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Кузнецова, корреспондент газеты «Гжатский вестник» В Гагарине отпраздновали День космонавтики масштабным флешмобом

Основные мероприятия проходят в Смоленске и Гагарине. Так, в областном центре на площади Ленина состоялся танцевальный флешмоб. В массовой акции приняли участие несколько десятков молодых людей: участники флешмоба выстроились на площади в слово «Гагарин», а затем, также в танце, составили слова «Космос» и «Ура». Флешмоб продолжался три минуты, а затем в небо были запущены воздушные шары.

Накануне, 11 апреля, в культурно-досуговом центре «Губернский» к 55-летию полета человека в космос открылась двухдневная интерактивная выставка «Станция «Роботы». Как сообщили в пресс-службе реготделения «Единой России», на выставке, открытой специально для смоленских школьников, действует восемь секций. Гости выставки знакомятся с робототехникой, историей ее возникновения и развития. Желающие имеют возможность управлять роботами. Особенный интерес вызывала станция «3D мир» — на ней все школьники могли оказаться в виртуальной реальности и с помощью 3D ручки сделать себе сувенир. На станции «Автостоп по галактике» дети проводили марсоход по специально подготовленной трассе. Самым популярным у школьников стал полутораметровый робот Промобот, который рассказывал гостям выставки о космосе.

Сегодня же, 12 апреля, в Гагарине, на базе Объединенного мемориального музея Ю. А Гагарина состоялась интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты».

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея Мария Степанова, эстафета проводится музеем уже 16 лет — в первый раз старт ее участникам давал брат первого космонавта земли. Со временем эстафета стала межрегиональной: сегодня в ней приняли участие школьники не только из городов Смоленской области, но и из Калужской, Тверской, Московской областей и из школ Москвы.

12 апреля, в 14:00, родной город первого космонавта Земли — Гагарин — стал участником общероссийской акции «Подними голову», организованной Госкорпорацией «Роскосмос». На Красной площади города Гагарина участники масштабного флешмоба одновременно отпустили в небо около тысячи воздушных шаров с символикой 55-летия первого полета и девизом «Подними голову!» — в память о подвиге Юрия Гагарина.

На площади же состоялось и вручение наград победителям эстафеты — награды вручали известные спортсмены хоккеист Алексей Катасонов и чемпионка мира по легкой атлетике, чемпионка Олимпийских Игр Татьяна Лебедева.

Здесь же, на Красной площади, установлена инсталляция «Гагаринский старт» — макет ракеты с кнопкой «Я люблю космос» и светодиодным табло. Кнопку может нажать каждый участок акции, а позже по числу нажатий будет подсчитано, в каком регионе праздник отметили наиболее массово.

Сейчас в Гагарине стартовал финал конкурса-фестиваля электронной инструментальной космической музыки «108 минут» — на него приехали 24 участника из разных российских городов, а также из Казахстана и с Украины. Завершающим мероприятием станет гала-концерт участников и гостей фестиваля, одним из самых зрелищных номеров которого станет, например, шоу инопланетян.

Добавим, что накануне в Гагаринский район для участия в торжествах прибыл полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов. 11 апреля он вместе с губернатором Алексеем Островским возложил цветы к памятнику Ю. А. Гагарину. Затем высокий гость побывал в Доме-музее детства Юрия Гагарина в селе Клушино. Здесь воспроизведена обстановка довоенного времени, которая окружала маленького Юру в раннем детстве. Рядом с домом можно увидеть землянку, в которой во время фашистской оккупации жила семья Гагариных. Рядом с избой расположен знаменитый «Гагаринский» колодец.

Кроме того, Александр Беглов посетил Музей Первого полета в городе Гагарине. Сегодня здесь представлена космическая техника, имеющая непосредственное отношение к первому космическому полёту с человеком на борту: многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108, панель с пультами управления полётом КК «Восток», тренажёры, на которых проходили предполётную подготовку члены первого отряда космонавтов, в том числе и Юрий Гагарин, личные вещи, принадлежавшие членам первого отряда космонавтов, катапультируемое кресло КК «Восток» с парашютом, различные космические приборы и многие другие интереснейшие предметы.