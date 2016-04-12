Воронеж, 12 апреля, 2016, 17:10 — ИА Регнум. 12 апреля, в 55-ю годовщину первого полета в космос, в Воронеже прошла акция «Подними голову». Как передает корреспондент ИА REGNUM, в акции приняли участие около трех тысяч человек. В основном это были молодые люди: студенты, школьники и представители различных общественных организаций. Все вместе они ровно в два часа дня выпустили в небо воздушные шарики, на которых был изображен первый космонавт Юрий Гагарин и лозунг «Подними голову».

Анна Кумицкая ИА REGNUM У кнопки «Я люблю Космос»

Кроме единовременного выпуска шариков в небо на Советской площади в Воронеже, где проходила акция, была установлена инсталляция «Гагаринский старт» — все желающие могли нажать красную кнопку «Я люблю космос». Такое оборудование установлено во всех городах, где прошло мероприятие. Кнопки подключены к единому центру управления, специалисты которого посчитают, сколько раз нажали кнопку в городах. 27 апреля будет объявлен город, в котором больше всего любят космос.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции, руководитель Ресурсного центра НКО Воронежской области Валерий Черников, акция в первую очередь направлена на то, чтобы молодые люди помнили о тех великих делах и достижениях, которые есть в истории России. С другой стороны, мероприятие призвано объединить воронежцев и всех жителей страны в достижении новых целей.

«Мы уже не один год проводим конкурсы по работе с талантливой молодежью, и каждый год есть ребята с авиационных предприятий. Самое важное — то, что советская школа сохранилась. На заводах есть опытные работники, которые передают знания, принципы, отношения молодым. И когда ребята приходят, приятно видеть и слышать, что во главе угла у них стоит именно дело и идея, а не какие-то преференции», — рассказал Валерий Черников.

ИА REGNUM напоминает, что Юрий Гагарин совершил первый полет в космос 12 апреля 1961 года.