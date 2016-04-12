Челябинск, 12 апреля, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Челябинск отметил юбилейный День космонавтики участием во всероссийской акции «Подними голову!» и грандиозным флеш-мобом. Как сообщил 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов праздника, первый заместитель председателя областного совета движения «За возрождение Урала» Владимир Литвинов, южноуральская столица вошла в число российских городов-миллионников, где 55-ю годовщину первого полета человека в космос отметили поистине масштабным и незабываемым мероприятием.

«Такие акции, на мой взгляд, просто необходимы сегодня. И нужны они не столько нам, старшему поколению, сколько молодежи, которая должна знать и гордиться историей своей страны и ее героями. Ведь патриотизм, о котором сегодня стали снова так много говорить, основывается, прежде всего, на знании истории своей страны и, конечно, на ощущении некой сопричастности к самым ярким событиям этой истории. В моей, например, памяти навсегда сохранилось та всенародная гордость и ликование, когда Юрий Гагарин, наш советский человек, первым покорил космос. Хотя, я тогда был еще шестилетним мальчишкой, радости моей не было предела. Да и сейчас мы не можем не гордиться достижениями нашей страны в космической сфере. Успехи России и теперь неоспоримы», — подчеркнул Владимир Литвинов.

В Челябинске юбилейную космическую дату отметили действительно с размахом. По самым скромным подсчетам, участниками акции стали более трёх тысяч человек. В рамках мероприятия одним из самых ярких событий стал автомобильный флеш-моб: 120 машин разного цвета составили на всем пространстве городской площади два земных полушария с материками и континентами. Дополнили же композицию студенты челябинских вузов, которые выстроились в надпись «космос наш». Кульминацией же масштабного события стал запуск в небо трех тысяч шаров с символикой «Год Гагарина».

Кстати, именно это удивительное зрелище в ходе подготовки к празднику оказалось на грани срыва.

«Был момент, когда нам пришлось сообщить об отмене запуска шаров с площади Революции. Дело в том, что по прогнозу, ожидался северо-восточный ветер, а как раз в этом направлении проходит воздушная трасса. Шаров очень много и могла возникнуть угроза для взлетающих самолетов. Но даже природа не смогла помешать, красиво отпраздновать великую дату. Ветер благосклонно изменил направление и в самый разгар праздника в южноуральское небо стремительно взмыли три тысячи воздушных шариков», — рассказали городском управлении культуры.

Отметим, что празднование 55-й годовщины первого полета человека в космос в Челябинске намерены праздновать до конца апреля. В частности до 30 апреля решено продлить флеш-моб «Гагаринский старт». Установленная сегодня, 12 апреля, на площади символическая ракета будет перенесена в одно из самых излюбленных мест отдыха горожан — Кировку (пешеходную часть улицы Кирова). Именно здесь горожане и гости южноуральской столицы будут признаваться в любви космосу, нажимая на ракете кнопку с надписью «Я люблю космос!». До конца апреля организаторы акции надеются собрать рекордное число таких признаний. Отметим, что в первые часы после установки ракеты счетчик на ней зафиксировал уже 6,5 таких признаний.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция «Подними голову!» организована госкорпорацией «Роскосмос» и приурочена к 55-летию со дня полета первого человека в космос. В России 2016 год объявлен «Годом Юрия Гагарина».

Фото: пресс-служба движения «За возрождение Урала»