Нижний Новгород, 12 апреля, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Сотни жителей Нижнего Новгорода, большинство из которых студенты местных вызов, 12 апреля 2016 года приняли участие во всероссийском флэш-мобе «Подними голову», посвященном 55-летию первого полета человека в космос. Мероприятие прошло на пл. Минина и Пожраского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM День космонавтики в Нижнем Новгороде

В рамках акции около 1000 человек студентов, школьников, представителей общественных организаций и обычных горожан запустили в небо гелиевые воздушные шары с портретом первого космонавта Юрия Гагарина в память о его подвиге. Аналогичные акции прошли на главных площадях городов-миллионников и тех городов, которые непосредственно связаны с жизненным путем Юрия Гагарин

Кроме того, на пл. Минина и Пожарского был установлена инсталляция «Я люблю космос», которая изображает ракету и символическую кнопку запуска. В течении нескольких дней любой желающий поможет принять участие в акции, подойдя к инсталляции и нажав кнопку.

Только 12 апреля в «Гагаринском старте» приняли усастие более 2 тыс. человек. Окончательные итоги акции будут подведены 27 апреля, в день первого пуска с космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Дня космонавтики планетарию Нижнего Новгорода было присвоено имя советского космонавта Георгия Гречко.