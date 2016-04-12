Москва, 12 апреля, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Всероссийский флешмоб «Подними голову» прошел в Москве в День космонавтики. В честь 55-летия первого полета человека в космос москвичи запустили в небо воздушные шарики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Всероссийская акция «Подними голову» у музея космонавтики в Москве

В течение дня в парках и музеях города проходят лекции, кинопоказы и концерты. На улицах открылись выставки с тематическими плакатами и билбордами. В столичном метро запущен специальный космический поезд. Все мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, продлятся до 17 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Всероссийская акция «Подними голову» у музея космонавтики в Москве

Напомним, 12 апреля Россия отмечает сразу два праздника — День космонавтики и 55-летие первого полета человека в космос.