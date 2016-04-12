Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на площади Гагарина, 1 отметили 55-летие со дня первого полета человека в космос. В День космонавтики акция «Подними голову!» собрала более 3 тыс. участников. В ростовское небо было выпущено 3 тыс. воздушных шаров с символикой юбилея полета Юрия Гагарина на орбиту, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

ИА REGNUM Запуск шаров

Акция, которую организовал «Роскосмос» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Ростовской области и комитета по молодежной политике, прошла у здания Донского государственного технического университета. Студенты вуза также приняли участие в запуске шаров.

«Мы постарались с помощью этой акции объединить молодежь. Все знают, что Юрий Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе, и пробыл там 108 минут. Это дало огромный толчок освоению космоса и космической индустрии в целом. Очень важно чтобы в нашей стране появлялись новые примеры для подражания, чтобы молодое поколение равнялось на настоящих героев, как на Гагарина равнялись все мальчишки Советского союза и всего мира», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.

На площади в честь первого космонавта установлена инсталляция «Гагаринский старт» — кнопка с надписью «Я люблю космос». До 27 апреля на нее может нажать каждый желающий, тем самым выразив свою поддержку родному городу. Ростов-на-Дону поборется за звание города, который больше всех в стране «любит космос».

Напомним, что празднование Дня космонавтики и 55-летия полета первого человека в космос продолжается. В планетарии областного центра в парке Горького проходят лекции и демонстрация фильмов. Вечером посетителя запустят небесные фонарики.