3 тыс. шаров запустили ростовчане в честь юбилея полёта Гагарина в космос
Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на площади Гагарина, 1 отметили 55-летие со дня первого полета человека в космос. В День космонавтики акция «Подними голову!» собрала более 3 тыс. участников. В ростовское небо было выпущено 3 тыс. воздушных шаров с символикой юбилея полета Юрия Гагарина на орбиту, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Акция, которую организовал «Роскосмос» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Ростовской области и комитета по молодежной политике, прошла у здания Донского государственного технического университета. Студенты вуза также приняли участие в запуске шаров.
«Мы постарались с помощью этой акции объединить молодежь. Все знают, что Юрий Гагарин стал первым человеком, который побывал в космосе, и пробыл там 108 минут. Это дало огромный толчок освоению космоса и космической индустрии в целом. Очень важно чтобы в нашей стране появлялись новые примеры для подражания, чтобы молодое поколение равнялось на настоящих героев, как на Гагарина равнялись все мальчишки Советского союза и всего мира», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин.
На площади в честь первого космонавта установлена инсталляция «Гагаринский старт» — кнопка с надписью «Я люблю космос». До 27 апреля на нее может нажать каждый желающий, тем самым выразив свою поддержку родному городу. Ростов-на-Дону поборется за звание города, который больше всех в стране «любит космос».
Напомним, что празднование Дня космонавтики и 55-летия полета первого человека в космос продолжается. В планетарии областного центра в парке Горького проходят лекции и демонстрация фильмов. Вечером посетителя запустят небесные фонарики.