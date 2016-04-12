Барнаул, 12 апреля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Выпускник Михайловской средней школы Алтайского края Владимир Лебедев, который впоследствии стал известным психологом, готовил к первому полету Юрия Гагарина. Это выяснили корреспонденты программы «Вести-Алтай», подготовив сегодня, 12 апреля, видеосюжет, посвященный Дню космонавтики.

видеокадр программы «Вести-Алтай» Лебедев Владимир Иванович в молодости

«12 апреля 55 лет назад Юрий Гагарин сказал своё знаменитое «Поехали!», облетел Землю за 108 минут и стал первым человеком, который побывал в космосе. Мало кто знает, что в Центре подготовки космонавтов был отдел специальных тренировок. Им руководил психолог Владимир Лебедев — выпускник Михайловской средней школы Алтайского края. В старших классах он по книгам освоил технику гипноза. После окончания школы поступил на военно-морской факультет Ленинградского медицинского института. После этого Владимир Лебедев служил врачом в военных госпиталях и на подводных лодках. Он знал, что испытывает человек в замкнутом пространстве, когда не может получить помощь со стороны. Такой опыт оказался востребованным при подготовке первого полёта человека в космос. Лебедев руководил психологической подготовкой в первом отряде космонавтов», — узнали алтайские журналисты.

Это перу Лебедева принадлежит характеристика на Юрия Гагарина, в которой, в частности, говорится: «Иногда можно услышать рассуждения о том, что Ю. А. Гагарину просто повезло, а в принципе мог полететь любой из подготовленных к тому времени космонавтов. Говоря по-человечески, можно сказать, что Гагарину повезло. Но случайно ли пал выбор именно на него? С полной определенностью можно сказать — нет. Ю. А. Гагарин был в высшей степени одарен способностью привлекать к себе людей. Он сразу же обращал на себя внимание: открытое лицо, обаятельная улыбка, голубые глаза, из которых как бы струилась доброта. Обладая врожденным даром мгновенно оценивать ситуацию, он выбирал нужную тональность для разговора. В беседе с ним сразу же возникало ощущение, что ему очень хорошо и интересно с вами. … И в то же время это был волевой, дисциплинированный человек, который всегда видел перед собой ясную цель и шел к ней, не зная колебаний и сомнений. Он проявлял спокойствие и рассудительность в минуты самого жаркого спора. При подготовке к полету быстро схватывал все новое — в идеях, в технике, не оставляя ни одного вопроса невыясненным. Хорошие физические данные Ю. А. Гагарина сразу же проявились, как только он вступил на спортивную площадку. Довольно быстро среди космонавтов он стал неформальным лидером, и они были единодушны во мнении, что первым должен полететь Гагарин».

Во время работы с космонавтами Лебедев лично прыгал c парашютом, находился в барокамере, в самолетах, на которых создавалась ситуация невесомости. Обобщение опыта своей работы и данных многочисленных исследований (в частности, наблюдений за полярниками в Арктике и Антарктике) легло в основу написания им диссертации на соискание степени доктора психологических наук «Особенности психологической деятельности в измененных условиях существования» (1983 г.).

При непосредственном участии в их подготовке Владимира Лебедева произошли два важнейших события в истории космонавтики: первый полет человека в космос и первый выход человека в открытый космос.

Позднее алтайский психолог в соавторстве с Юрием Гагариным написал книгу «Психология и космос». Издана она была в 1968 году издательством «Молодая гвардия».

«Эта книга — о Человеке и Космосе. Ей суждено было стать жизненным завещанием первого в мире космонавта. Свою авторскую подпись на верстке Юрий Гагарин поставил 25 марта 1968 года, а через день его не стало», — писал Владимир Лебедев.

Ознакомившись с ее содержанием, становится понятно, что Владимир Лебедев работал также с прославленным космонавтом — уроженцем Алтайского края Германом Титовым.

В книге психолога, к примеру, есть описание того, как космонавты и испытатели вели себя во время опытов в сурдокамере. Автор пишет, что им давалась определенная программа деятельности, занимавшая 4 часа в сутки. В остальное время они были предоставлены самим себе.

«Но если первым космонавтам (Гагарину, Титову, Николаеву и Поповичу) разрешалось пользоваться книгами, другие космонавты этого были лишены. В их распоряжении находились лишь набор цветных карандашей, бумага, деревянные чурбачки и нож. Перед ними ставилась задача — найти наиболее интересный для себя способ, как проводить свободное время, но конкретных указаний они не получали. Первые дни в свободное время они знакомились с обстановкой в сурдокамере, изучали инструкции и нередко сидели, просто ничего не делая. Начиная со второго-третьего дня большинство из них оживлялось и начинало чем-то заниматься, притом не без увлечения. Если в начале опыта они готовились к операторской деятельности намного раньше положенного срока, то, найдя себе интересное занятие в свободное время, они с трудом и с некоторым сожалением отрывались от него. Занятия эти были различны и зависели от индивидуальных склонностей каждого. Титов в сурдокамере читал вслух стихи любимых поэтов, Попович пел украинские песни. Космонавты делали из дерева и подручных материалов (салфеток и ваты для протирания кожи, вышедших из строя деталей электрофизиологических датчиков и др.) различные модели и игрушки, писали рассказы и стихи», — писал в своей книге Владимир Лебедев.

Кстати, книга «Психология и космос» была первой, но далеко не единственной, написанной Владимиром Лебедевым о космосе. До последних дней он занимался психотерапией, консультировал больных с пограничными нарушениями психики. Скончался прославленный психолог в 2004 году от острой сердечной недостаточности.