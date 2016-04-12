Новосибирск, 12 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Новосибирцы присоединились к всероссийской акции «Подними голову!», которую организовал Роскосмос в честь 55-летия со дня первого полета человека в космос. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в 14:00 часов 12 апреля на площади Ленина собралось около трех тысяч горожан.

ИА REGNUM Кто-то пришел в тематическом костюме

Как заявила ИА REGNUM начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, для новосибирцев сегодняшняя акция — значимое событие. «В этом году проходит такая всероссийская акция — сегодня исполняется 55 лет первому полету Юрия Гагарина в космос. Это, наверное, одно из самых величайших достижений в истории человечества. Тем более, что это сделал наш Юрий Гагарин. Поэтому я считаю, что это очень значимое для Новосибирска, для страны, для всего мира событие. Мы здесь собрались все вместе для того, чтобы поддержать такой флешмоб», — сказала Анна Терешкова.

Учитель английского языка школа №32 Октябрьского района Новосибирска Елена Барышева на акцию пришла вместе со своим классом. «Я здесь, потому что, сегодня 55 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. А во — вторых, считаю необходимым приобщать свой класс к общей истории, и, в том числе, формировать неравнодушное отношение к тому, что сделали несколько поколений до нас. Перед тем, как сюда пойти у нас был классный час, посвещенный первому полету Юрия Гагарина», — подчеркнула ИА REGNUM Елена Барышева.

Участники новосибирского флешмоба запустили в назначенное время в небо около 500 воздушных шаров с символикой «Года Гагарина».

А на противоположной стороне площади была установлена ракета-инсталяция «Гагаринский старт», и каждый желающий мог нажать на красную кнопку.

«В каждом городе-миллионнике такая ракета установлена. Любой желающий может нажать красную кнопку. Каждый вкладывает в нажатие этой кнопки что-то свое: кто-то — свои воспоминания из детства, кто-то — гордость за страну. Потом все голоса в каждом городе будут подсчитаны и будет объявлен всероссийский победитель, в котором больше всего горожан нажали на «старт». У нас есть все шансы победить — горожане охотно участвую», — отметил ИА REGNUM представитель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Евгений Беспалов.

Пришел на акцию и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который был удивлен таким активным участием горожан в мероприятии. «Я удивлен тем, сколько народу сегодня пришло на акцию. Понятное дело, что есть организационный момент — приглашали студентов, молодежь. Но то, что они так активно откликнулись, это воодушевляет. Сегодня здесь много стройотрядовцев, которые принимали в строительстве космодрома «Восточный». Скоро состоится старт, и для ребят очень важно, что они соприкоснулись, как они говорят, с небом, космосом, они приняли участие в освоение вот этой великой космической программы. Такой интерес и энтузиазм, с которым они сегодня пришли, поучаствовали в акции, говорит о многом. Говорит о том, что у космоса российского большое будущее», — сказал журналистам градоначальник.

Такие флешмобы сегодня планируются на главных площадях всех городов-миллионников России и тех городов, которые непосредственно связаны с этапами жизненного пути первого космонавта планеты Юрия Гагарина.