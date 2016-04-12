Сакраменто, США, 12 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Голливуде заговорили о создании сиквела недавно вышедшей в прокат диснеевской «Книги джунглей». Студия Disney уже начала переговоры с режиссёром первой части Джоном Фавро и сценаристом Джастином Марксом, об этом 11 апреля сообщило американское издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Книга джунглей». реж Джон Фавро. 2016. США Путешествие

Судя по всему, к работе над второй частью создателей подтолкнул заранее предсказанный успех «Книги». Мировая премьера картины состоялась 4 апреля, и за прошедшие несколько дней прокатные сборы составили около 32 млн долларов. 7 апреля фильм вышел в России, за выходные его посмотрело 1,7 млн российских зрителей.

Помимо внушительных кассовых сборов, «Книга джунглей» уже успела получить лестные оценки критиков кино. На сайте Rotten Tomatoes фильму поставили 100%. Напомним, редкую сотню в разные времена получали такие фильмы как «Чужой» Джеймса Кэмерона 1986, «Крёстный отец» Френсиса Форда Копполы 1972, «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга 1939.

В двухчасовом фильме Джона Фавро снимался только один живой актер, исполнитель роли Маугли 11-летний дебютант Нил Сети. Главными героями фильма стали нарисованные пейзажи и животные. В работе над картиной принимали участие популярные голливудские актеры: Бен Кингсли озвучил Багиру, медведь Балу говорил голосом Билла Мюррэя, Скарлетт Йоханссон озвучила удава Каа, представшего в фильме в женском образе.

«Книга джунглей» 2016 года стал четвёртой экранизацией одноимённого произведения Киплинга студией Disney. Наибольшую популярность из всех картин получил мультфильм Вольфганга Райтермана 1967 года.