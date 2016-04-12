Калининград, 12 апреля, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Пару дней назад в Балтийском море практически одновременно продемонстрировали свои силы ВМФ России и ВМС США. В Калининградской области учение провёл десантный корабль «Мордовия», а в польский порт Гдыня зашёл американский эсминец «Дональд Кук». Расстояние между кораблями — не более 100 миль.

Штаб Балтфлота Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия»

Оба события были отражены в польской и российской прессе, прежде всего, в виде фотогалерей. Очевидно, военно-морские манёвры России и США на Балтике, кроме всего прочего, являются старой доброй пропагандой по обе стороны границы. Корреспондент ИА REGNUM, задавшись целью — кто в этом медиасоперничестве оказался на высоте, проанализировал «картинки» и комментарии пользователей России и Польши.

Итак, начнём с фотографий. Снимки «Мордовии» с манёвров (на минуточку — самого большого в мире десантного корабля на воздушной подушке) представляют собой серебристо-серую махину, поднимающую громаду брызг, поддёрнутых радугой. На другом снимке стоящий рядом с «Мордовией» бронетранспортёр похож на игрушечный — таковы размеры «летучего корабля»!

Штаб Балтфлота «Мордовия» готовится к высадке десанта на российское побережье Балтики

Просматривая фото десантного красавца, сразу на память приходит история трёхлетней давности, когда эта же 550-тоная машина «припарковалась» на калининградском побережье Балтики — рядом с отдыхающими людьми, которые, к слову, загорали в неположенном месте. Тогда эти кадры обошли все мировые СМИ, а запись на Youtube просмотрели более 5 млн человек.

Теперь переведём взгляд на «Дональда Кука», названного в честь американского офицера, участвовавшего в военной агрессии США во Вьетнам в середине 60-х годов. Мы видим, как польский буксир скучно тянет эсминец в порт Гдыня. На борту снуют мужчины в разноцветных строительных касках. На военный корабль, честно говоря, не очень-то похож.

Но чего не унять у американцев, так это, конечно, внимание к символам. «Кук» увешан флагами. Самый большой — звёздно-полосатый, остальные, как и положено вассалам, меньше.

onet.pl Эсминец США ведут на буксире в Гдыню

Просматривая пресный фоторяд с эсминцем США, вспоминаешь историю с «Дональдом Куком», также прогремевшей на весь мир. Помните, в апреле 2014 года российский фронтовой бомбардировщик Су-24М на протяжении полутора часов 12 раз имитировал атаку на этот ракетный эсминец. Тогда, как писала пресса, 27 членов экипажа «Кука», образно говоря, обделавшись, подали рапорты об увольнении.

А теперь вчитаемся в комментарии в честь захода «Кука» в Польшу. Они вряд ли понравятся американцам и сегодняшним властям республики:

«Пошли вон, американские псы»;

«… (пришли), чтобы контролировать неоколонию»;

«О Иисус! Дональд возвращается?» (намёк на бывшего премьера Польши Дональда Туска. — ИА REGNUM);

«Пусть они разрушат ПиС» (сегодняшняя партия власти «Право и Справедливость». — ИА REGNUM).

А вот, в частности, российские комментарии к новостям о манёврах «Мордовии»:

«Супермашина! Японцам такого не сделать, да и немцам тоже. У немцев есть жалкое подобие, которое может перевозить небольшие тракторы»;

«Удачи тем, кто служит на этих кораблях и тем, кто создаёт их…»;

«Был когда-то Каспийский монстр! а это Мордовский монстр!»

Вот такая она, пропаганда.