Чебоксары, 12 апреля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Чувашия, которая считается родиной трёх космонавтов, отмечает День космонавтики праздничными митингами, массовыми культурными и спортивными мероприятиями. Основными площадками празднования традиционно являются столица республики и Мариинско-Посадский район, малая родина космонавта №3 Андрияна Николаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из архива Чебоксарской ГЭС Андриян Николаев и строители, монтажники ГЭС

В Чебоксарах организован торжественный митинг у памятника Юрию Гагарину, также состоится возложение цветов у памятника Андрияну Николаеву. После выступления творческих коллективов города в небо запустят праздничный воздушный фейерверк из шаров.

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, также запланированы во всех учреждениях культуры города. В художественных школах и школах искусств объявлены конкурсы рисунков на тему «Космические путешествия», в детских музыкальных школах пройдут праздничные концерты. В библиотеках города представлены тематические экспозиции, литературные обзоры. В музее города откроется выставка, приуроченная к 55-летию со дня первого выхода человека в космос. В рамках праздника в столице впервые в детских садах города проходит фестиваль «Космический квест»: дошколята знакомятся с азами астрономии и космонавтики, занимаются конструированием, изготовлением рисунков и поделок.

Планируется, что в торжественных мероприятиях в Чебоксарах в целом примут участие более 5 тыс. жителей и гостей столицы.

Среди других муниципалитетов центральной площадкой празднования станет село Шоршелы в Марпосадском районе — малая родина космонавта №3 Андрияна Николаева. Традиционно здесь пройдёт праздничный митинг, будут возложены цветы на могилу космонавта и состоится республиканский слет отрядов юных космонавтов «Нас зовут космические дали!». В слёте, который проходит 12-й год подряд, примут участие более 80 школьников. Как сообщили ИА REGNUM в Минобразования Чувашии, планируется награждение лучших отрядов юных космонавтов и чествование призеров конкурса детских творческих работ «Космос и дети», посвященного 55-летию космического полета Юрия Гагарина и 55-летию космического полета Германа Титова. Завершится слет запуском моделей ракет и самолетов.

Помимо этого, в плане заявлены велопробеги в честь Дня космонавтики «Солнце на спицах» (Новочебоксарск-Шоршелы) и «Звёздный» (Шумерля-Шоршелы), будет представлена новая книга «Чувашия космическая», состоится сеанс радиосвязи радиолюбителей Чувашии с радиолюбителями из других уголков страны и мира.

День космонавтики отмечают и отдельные трудовые коллективы. На Чебоксарской ГЭС обобщили информацию о легендарном земляке, напомнив, что станция также связана с покорителями околоземного пространства: в 1980 году, незадолго до пуска первого гидроагрегата станции, к строителям и монтажникам приехали Андриян Николаев и космонавт № 5 Валерий Быковский. «Андриян Николаев, хоть и номер третий, но во многом он был первым: первым из космонавтов отвязался от кресла и без скафандра парил в кабине в невесомости, совершил первый многосуточный полёт в истории космонавтики и первый групповой полёт космических кораблей. Через много-много лет стало известно, что он первый участвовал в военном космическом эксперименте по программе создания перехватчика спутников: «Восток-4», пилотируемый Павлом Поповичем, играл роль перехватчика, а пилотируемый Николаевым «Восток-3» был целью. Тогда же космонавты провели первые эксперименты по радиосвязи между экипажами двух кораблей в космосе, выполнили большую программу научно-технических и медицинско-биологических экспериментов», — вспоминают гидроэнергетики.

«Первая и единственная космическая свадьба с первой же женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Их дочь Алена — первый на Земле ребенок, у которого и папа, и мама были космонавтами. И первые необратимые потери для здоровья, когда после рекордного для того времени 19-суточного полета 1970 года (286 оборотов вокруг Земли за 424 часа 59 минут) космонавты испытывали серьёзные трудности при адаптации к земной гравитации («эффект Николаева»). Были еще первое в космосе пение (в парном полёте с Павлом Поповичем дуэтом исполнили «Течёт река Волга»), первая в истории шахмат и космонавтики партия «Космос — Земля» 1970 года в паре с бортинженером Виталием Севастьяновым. А Валерий Быковский, которого посчастливилось принимать в гостях Чебоксарской ГЭС, не только совершил три полета в космос, но и возглавлял группу советских космонавтов, готовившихся к экспедиции на Луну», — напоминают на Чебоксарской ГЭС.

Отметим, что в рамках Дня космонавтики в Чувашии 11 апреля началась неделя космического кино, которое проходит на пяти площадках в трёх муниципалитетах. Зрители увидят документальные ленты, посвященные Юрию Гагарину, Андрияну Николаеву, фильмы о зарождении и развитии отечественной космонавтики — от Циолковского до Королева и первых запусков ракет с людьми на борту. Также покажут короткометражные документальные ленты телестудии Роскосмоса, в которых освещаются актуальные и исторические события космической отрасли в России и за рубежом.

Также 11 апреля в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке прошла встреча студентов с подполковником космических войск Василием Прокопьевым, подполковником космических войск в запасе Евгением Шашкиным и кинорежиссером Владимиром Галошевым. Участники встречи напомнили, что первый отряд космонавтов собирали со всех летных воинских частей России. Из 3000 летчиков оставили два десятка самых умелых и здоровых парней. И среди них первым из первых был выбран Юрий Гагарин, вторым стартовал в космос Герман Титов, а третьим — уроженец Чувашии Андриян Николаев. Также было отмечено, что сегодня космические технологии применяются в промышленной, медицинской, исследовательской деятельности. Ярким примером для ребят стал рассказ о выращивании в космосе кристаллов для гаджетов и телефонов. Космические технологии позволяют на расстоянии 250 км прочитать страницу книги, наблюдают за погодой и другими изменениями на планете Земля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия считается родиной космонавта №3, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, героев России Николая Бударина и Мусы Манарова. В 2016 году исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин в корабле-спутнике «Восток» за 108 минут облетел планету и благополучно вернулся на Землю. В этом году также исполняется 54 года со дня полета в космос Андрияна Николаева, который 11 августа 1962 года совершил первый в истории космонавтики длительный полет продолжительностью трое суток 22 часа и 22 минуты.