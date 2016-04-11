Санкт-Петербург, 12 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Конституционный суд России сегодня, 12 апреля, провозгласит решение относительно законности сборов с граждан на капитальный ремонт многоквартирных домов. Суд должен определить, не противоречат ли Основному закону страны часть 1 статьи 169, части 4 и 7 статьи 170 и часть 4 статьи 179 Жилищного кодекса РФ, санкционировавшие эти сборы.

ksrf.ru Конституционный суд РФ

С жалобой на поправки, которые обязали всех собственников жилья каждый месяц делать взносы на капремонт, в суд обратились депутаты Государственной думы от КПРФ и «Справедливой России».

После внесения изменений в законодательство в 2012 году субъекты Федерации создали специальные уполномоченные компании — региональных операторов капремонта. Жильцы могли выбрать один из двух вариантов оплаты капремонта: вносить деньги на специальный счет только на ремонт своего дома либо перечислять их региональному оператору в так называемый «общий котел», из которого будет финансироваться общая программа.

Две группы депутатов Госдумы оспорили эти положения. Они считают взносы на капремонт дополнительным, неправомерным налогом. По их мнению, первоначальный капремонт домов с приватизированным жильем должно производить государство.

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Парламентарии обращают внимание на то, что муниципалитет может выбрать способ финансирования ремонта без согласия жильцов, если они не приняли решения в срок. Авторы запроса считают, что такая возможность нарушает права собственников. Норма об «общем котле» депутатов-заявителей тоже не устраивает, потому что это позволяет оператору капремонта произвольно распоряжаться деньгами граждан.

В ходе рассмотрения дела на заседании КС 3 марта депутат от КПРФ Вадим Соловьев заявил, что парламент принял закон о капремонте в спешном порядке, под давлением правительства. В свою очередь, полномочный представитель Госдумы Дмитрий Вяткин сравнил взносы на ремонт с обязательной медицинской страховкой, платить за которую приходится всем, а медпомощь получают нуждающиеся.