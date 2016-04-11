Луганск, 16 ноября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Красноярский край продолжает оказывать помощь городу Свердловску, расположенному в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в мэрии Красноярска, в Свердловск отправилась делегация специалистов из края. Её возглавил замминистра строительства региона Юрий Шестопалов. В состав делегации вошёл заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.

В Свердловске красноярцы пробудут более недели. Уточняется, что они направились туда для приёмки объектов после выполненного капремонта.

Работу по ремонту зданий начали весной. «Всего в работе у наших специалистов 51 объект: детсады и школы, две больницы, 40 жилых домов. Более половины объектов уже отремонтировано», — говорится в сообщении телеграм-канала «Мэрия Красноярска».

Напомним, Свердловск и Свердловский район ЛНР с июля 2022 года являются побратимами Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в город Свердловск Луганской Народной Республики прибыла партия учебников из Красноярского края.