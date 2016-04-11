Гавана, 11 апреля, 2016, 22:24 — ИА Регнум. В резиденции посла Кубы в России Эмилио Лосада Гарсиа прошло шестнадцатое заседание Посольского сигарного клуба.

gentlemansgazette.com Кубинские сигары

Как сообщает сайт Cigarinfo.ru, заседание получило некоторый правозащитный уклон. Накануне вышел доклад уполномоченного по правам человека в России, в котором впервые за всю историю создания таких ежегодных докладов отмечена необходимость учета прав курильщиков. Эту тему обсудили депутаты Госдумы Андрей Туманов и Михаил Дегтярев, уполномоченный по вопросам прав человека МИД РФ Константин Долгов и другие участники. Поэт Владимир Вишневский, специальный гость вечера, рассказал, что хотел бы написать стихотворение, посвященное кубинской сигаре. Перевод этого стихотворения на испанский язык в авторском исполнении может стать красивым вкладом России в культурную программу Девятнадцатого Festival del Habano, который пройдет в феврале 2017 года в Гаване, пишет Cigarinfo.ru

История сигар с Кубы — это и есть история сигар как таковых, ведь именно там они появились и приобрели популярность еще в 17-м веке. И до сих пор Остров свободы — главный лидер и по суммарному обороту табачного рынка, и по разнообразию изделий, и по количеству поклонников, комментирует Cigara24.