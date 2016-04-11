Киев, 11 апреля, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Владимир Гройсман отказался занять кресло премьер-министра Украины. Об этом сегодня, 11 апреля, пишет «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафу Наейма.

Болото

Депутат сообщил, что Гройсман отказался становиться премьер-министром Украины, так как не были выполнены его условия, на которых он был согласен сформировать кабинет.

Напомним, накануне ненавистный всем премьер-министр Арсений Яценюк наконец-то подал в отставку. Завтра представление о его уходе будет внесено на рассмотрение Верховной рады.

Уходя, Яценюк заявил, что после его отставки должно быть немедленно сформировано новое правительство, а также создано конституционное большинство в Верховной раде, иначе дестабилизация неминуема.