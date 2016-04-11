Минск, 11 апреля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В Минобороны Белоруссии 11 апреля состоялась встреча министра обороны республики Андрея Равкова с послом Сирии в Белоруссии Бассамом Абдуль Мажидом, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

voentv.mil.by Министр обороны Белоруссии Андрей Равков

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, — сказано в официальном сообщении. — В завершение мероприятия генерал-лейтенант Андрей Равков поблагодарил присутствовавшего на встрече генерал-майора Самера Арнуса, военного атташе при посольстве Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь, завершающего свою дипломатическую миссию в Республике Беларусь, за значительный вклад в развитие сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ни Дамаск, ни Минск не сообщали о фактах, позволяющих судить о развитости их сотрудничества в оборонной сфере. Также отметим, Александр Лукашенко является сторонником прямого участия США в региональных конфликтах, инициированных и поддержанных Вашингтоном.

Об участии белорусской стороны в урегулировании сирийского конфликта пока ничего не известно. Однако известно о больших успехах Белоруссии в экспорте оружия и военной техники советского производства.