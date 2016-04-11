Москва, 11 апреля, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с представителями германского бизнес-сообщества посетил московскую консерваторию, где сегодня звучали фрагменты из музыки балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и симфония № 4 Антона Брукнера в исполнении объединённого оркестра Мюнхенской филармонии и Мариинского театра. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Концерт состоялся в Большом зале Московской консерватории имени П.И.Чайковского

Сообщается, что Путин прибыл в московскую консерваторию в сопровождении министра культуры Владимира Мединского, экс-министра финансов Алексея Кудрина, который является членом попечительского совета Мариинского театра, бизнесмена Виктора Вексельберга, а также группой германских бизнесменов, которые инвестируют свои капиталы в Россию.

Глава государства занял место в шестом ряду. Дирижировал объединенным оркестром Мюнхенской филармонии и Мариинского театра маэстро Валерий Гергиев.

Поход в консерваторию предваряла встреча Путина с германскими бизнесменами в Кремле. Бизнесмены, который прибыли сегодня в российскую столицу являются членами Восточного комитета германской экономики. Эта структура возникла в далеком 1952 году. Уже тогда западногерманский бизнес, восстанавливающий ФРГ после Второй мировой войны, алчно смотрел на страны социалистического лагеря и прежде всего на СССР.

На встрече Путин напомнил, что даже в самые худшие годы холодной войны «Россия, и Советский Союз тогда, и Германия поддерживали, развивали торгово-экономические отношения, осуществляли крупные проекты». Одним из наиболее знаковых проектов был «газ в обмен на трубы».

Стоит отметить, что после прихода Путина к власти в начале нулевых годов, российско-германские отношения переживали настоящий бум. Германия стала одним из ключевых иностранных инвесторов в российскую экономику и главным потребителем российских энергоносителей в Европе.

Российская элита была нацелена на дальнейшее усиление отношений с Германией, поговаривали даже о желанном для российских западников русско-германском союзе, который создаст единое политическое пространство от Лиссабона до Владивостока и выкинет ненавистных англосаксов из континентальной политики.

Вскоре, однако, эти иллюзии рухнули, так как стало понятно, что Евросоюз не суверенен. В постперестроечной эйфории, как-то забылось, что ФРГ, получившая от СССР ГДР, продолжает оставаться, по сути, оккупированной американцами после Второй мировой войны страной. Особенно ярко это показали события, связанные с государственным переворотам на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Германия, под прямую указку США развернула свою политику в отношении РФ на 180 градусов. ФРГ потянула Евросоюз в санкционную трясину. При этом санкции против России, которые Штаты навязали Германии, кране болезненно ударили именно по немецкой экономике, а не по американской.

В ходе информационной войны против России выяснилось, что большинство германских СМИ контролируются американскими спецслужбами, и вовсе не собираются следовать германским национальным интересам.

Российские власти питают иллюзии относительно того, что бизнес расставит все по своим местам и российско-германские отношения нормализуются, так как экономические связи двух стран действительно фантастически выгодны германской экономике.

Кремлю давно пора понять, что миром правит далеко не только экономический интерес.