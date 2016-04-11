Ла-Пас, 11 апреля, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил, что его страна никогда больше не будет колонией Чили, и «никто больше не будет воровать природные ресурсы нации, как это произошло в прошлом». Это заявление было сделано на церемонии вручения сабель новым генералам. Моралес также напомнил, что Чили вторглась в Боливию, которая потеряла территорию, в том числе, много километров береговой линии. Также были разграблены ресурсы страны: медь, литий, соль и вода. «Мы выступаем за разумный диалог, мир и интеграцию, мы никогда не будем агрессорами», подчеркнул глава Боливии, комментирует Prensa Latina,.

questiondigital.com Эво Моралес

На днях Эво Моралес объявил о своем решении передать еще один иск против Чили в Международный суд в Гааге. На сей раз речь идет о «речном споре» — об использовании вод реки Силала. Напомним, что Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.