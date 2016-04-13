Москва, 13 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Лучшие современные фильмы, посвященные искусству и художникам, покажут на I Московском кинофестивале Perform. Смотр откроется 13 апреля, показы пройдут на семи площадках Москвы, основной из которых станет Музей современного искусства «Гараж». Откроет фестиваль французская документальная картина «Человек, который спас Лувр».

Жак Жожар

«Ежегодно о художниках и изобразительном искусстве выходит больше количество фильмов, однако, фестиваля, который бы собрал все эти картины, в России не было», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM продюсер Perform-а Константин Нафиков, — «Аналогичных фестивалей в мире очень много, но до России доходит не более десятка картин в год, тогда как внимания заслуживает значительно большее число работ».

Большинство фильмов киносмотра — биографические, исследующие роль личности в искусстве. Одним из таких стала картина «Человек, который спас Лувр» французских режиссёров Жан-Пьера Девия и Пьера Пошара — фильм о Жаке Жожаре, директоре Лувра, в период Второй Мировой Войны спасшем музейные шедевры от рук нацистов.

«Фильм снят на ту же самую тематику, что и недавно вышедшая в прокат «Франкофония» Александра Сокурова. Но работа Жан-Пьера Девия и Пьера Пошара — более классическое документальное кино. Если у Сокурова это, что называется, creative documentary, то есть очень авторская, креативная история, с его подходом, с какими-то параллелями с Эрмитажем, то этот фильм более строгий и детализированный. Здесь интервью, хроника», — рассказывает продюсер, — «Нам показалось, что зрителям будет интересно сопоставить два фильма, тем более, что картина «Человек, который спас Лувр» тоже известна и тоже имеет награды, например премию «Эмми» — 2015 за лучший фильм об искусстве».

Программа фестиваля включает в себя встречи с режиссерами и искусствоведами, лекции и круглые столы. Гостями фестиваля станут эксперт по творчеству Иеронима Босха Матайс Илсинк, голландский продюсер и режиссер Питер ван Хейсте, режиссер фильма об Удо Кире Герман Васке, один из ведущих экспертов по творчеству Эркки Куренниеми Пертту Растас, и другие.

Нафиков рассказал о самых ожидаемых фильмах фестиваля: «Уже сейчас очевидно, что наибольший интерес в программе вызывает Иероним Босх. Это загадочная история, почему в России так любят Босха, но интерес к художнику и правда фантастический. Например, сейчас с большим успехом проходит мультимедийная выставка «БОСХ. Ожившие видения» в Центре дизайна ArtPlay. На все сеансы фильма «Иероним Босх: вдохновленный дьяволом» и встречи с искусствоведом Матайсом Илсинком в рамках нашего фестиваля билеты были раскуплены очень быстро».

Что касается фильмов о современном искусстве, самыми знаковыми картинами, по словам продюсера, стали фильм о британской иконе поп-арта Дэвиде Хокни и картина о немецком любителе искусства, актёре Удо Кире, путешествующем по самым интересным музеям мира. Фильмы будут демонстрироваться в рамках цикла кинопоказов «Артоголик».

"В другой программе — «Арт форм», уверен, что больше интерес вызовут «The Residents. Теория неизвестности» — фильм про загадочную афроамериканскую группу, у которой, кстати, в России очень много поклонников, а также лента о чешском военном фотографе Йозефе Куделке, который мастерски и непредвзято снимал конфликт между Израилем и Палестиной», — рассказывает Нафиков.

Фестиваль продлится в Москве до 24 апреля. В мае фильмы программы можно будет увидеть в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Новосибирске и других городах.