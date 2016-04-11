Пенза, 11 апреля, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Инфляция в Пензенской области по итогам марта составила 0,3%. С начала года индекс потребительских цен на все товары и платные услуги увеличился на 1,6%, сообщили ИА REGNUM в региональном органе Федеральной службы государственной статистики.

shabby-money.ru Инфляция

Максимальный темп роста цен в течение месяца наблюдается в группе непродовольственных товаров — 0,7%, с начала года — 2,05%. При этом в группе продовольственных товаров без учета алкогольных напитков в марте наблюдается дефляция в размере 0,2%, с начала года также продукты питания подешевели на 0,2%. Наименее значительно в предыдущем месяце подорожали услуги — на 0,1%, с начала года — 0,5%.

Лидером роста цен в группе продовольственных товаров в марте на территории региона стал чеснок — его стоимость выросла на 20%, с начала года пряность подорожала на 33%. Отметим, что по итогам 2015 года чеснок в Пензенской области подорожал в два раза. Также увеличилась стоимость ряда круп: гороха и фасоли, а также гречневой крупы ядрицы — на 8%, овсяных хлопьев «Геркулес» — на 7%. На 5% подорожала рыба мороженная неразделанная.

Кроме того, на 2−3% подорожали бананы, яблоки, морковь, чай черный байховый развесной и в пакетиках, кофе натуральный в зернах и молотый, жевательная резинка, консервы фруктово-ягодные для детского питания, фруктовые соки, рыбные консервы натуральные и с добавлением масла, а также рыба соленая, маринованная и копченая.

Среди непродовольственных товаров на 1,8% в среднем подорожали ткани, на 1,05% — группа женской одежды, на 1,32% — группа бельевого трикотажа, на 1,07% — обувь кожаная, комбинированная и текстильная. На 1,5% подорожали в среднем моющие и чистящие средства, на 2,03% — парфюмерно-косметические товары, на 1,5 — сигареты отечественных и импортных марок.

Кроме того, на 2,3% подорожали в среднем товары в группе металлической посуды, на 1,3% — школьно-письменные принадлежности, на 4% — велосипеды и мотоциклы, на 4,9% — товары для физкультуры и спорта.

В марте на 9% увеличился тариф за одну минуту местного телефонного соединения при повременной системе оплаты и на 2,4% абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений.

На 1% в течение месяца в регионе подорожали автомобильные бензины.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инфляция в России за первый квартал текущего года составила 2,1%.

С начала 2016 года наблюдается поэтапное снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%. Годовая инфляция в марте замедлилась до 7,3% с февральских 8,1%. Последний раз инфляция в годовом выражении менее 8% была зафиксирована в РФ в августе 2014 года.