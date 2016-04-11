Лима, 11 апреля, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Предварительные итоги первого тура президентских выборов в Перу не определили имя нового лидера страны. Результаты вполне предсказуемы. Фаворит предвыборной гонки, руководитель правоцентристской партии «Народная сила» Кейко Фухимори занимает первое место. После обработки 20 процентов бюллетеней она набирает более 38 процентов голосов. За ней следует бывший премьер страны Педро Пабло Кучински — 25, 48 процента. На третьем месте кандидат от левых сил — Вероника Мендоса (16, 22 процента), комментирует La Republica.

Athenchen Кейко Фухимори

Как отмечает El Universo, победа Кейко Фухимори во втором туре президентских выборов не гарантирована. Над ней висит тень «наследства» ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. «Кучински как альтернатива Фухимори может получить много голосов на втором туре президентских выборов», заявил директор агентства Vox Populi Луис Бенавент. Кейко Фухимори в первых интервью после голосования заявила, что Перу хочет примирения и не хочет больше внутренних конфликтов. В то же время, выборы 10 апреля показали, что левые, с которыми жестоко расправлялся отец Кейко Фухимори, возрождаются. Хотя, Вероника Мендоса потерпела поражение, все же, она получила третье место, потеснив других кандидатов.