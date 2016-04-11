Москва, 11 апреля, 2016, 21:06 — ИА Регнум. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации заявили, что в ближайшее время Воздушно-космические силы РФ и сирийская арабская армия не будут штурмовать второй по величине сирийский города Алеппо. Об этом сегодня, 11 апреля. заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Минобороны.рф Сергей Рудской

По словам Рудского, есть достоверные данные о том, что террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» готовит крупномасштабное наступление в районе Алеппо, чтобы отрезать сирийские правительственные силы в части города от снабжения.

Рудской уточнил, что юго-западнее Алеппо сосредоточено около восьми тысяч боевиков «ан-Нусры», а к северу от города ещё до полутора тысяч боевиков.

«Если не предотвратить действия террористов, то северные районы Сирии могут снова оказаться в блокаде», — подчеркнул представитель Генштаба ВС РФ.

В связи с этим, в ближайшее время, все действия сирийских войск и российской авиации будут направлены на срыв планов «ан-Нусры». В ближайшее время штурма многострадального Алеппо не будет.

Напомним, накануне премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки заявил, что ВКС РФ и сирийская армия готовят штурм Алеппо.

Также Рудской рассказал об оперативной обстановке в районе Алеппо.

За последние сутки в населенные пункты Телль — Хадия и Банес прибыли несколько отрядов боевиков общей численностью в 200 бойцов. Из населенного пункта Эль-Халифа в поселок Мухейм-Хандрат прибыло два отряда боевиков общей численностью более 100 человек, при одном танке и 22 автомобилях повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Активные боевые действия боевики «ан-Нусры» ведут на юге и севере Алеппо. Боевикам удалось захватить населенный пункты Эль-эс и Зерба.

По всей видимости, террористы пытаются перерезать трассу, которая соединяет Алеппо с Дамаском.