Пенза, 11 апреля, 2016, 20:47 — ИА Регнум. В ЗАТО Заречный состоялось совещание по вопросам реализации импортозамещающих проектов. Участие в нем приняли полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе, член Государственной комиссии по импортозамещению Михаил Бабич, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

customsforum.ru Импортозамещение

В рамках реализации задач импортозамещения принят ряд нормативно-правовых актов. В частности, введен запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд отдельных видов зарубежной продукции, реализуются мероприятия по увеличению доли малых и средних предприятий в закупках госкомпаний. В текущем году он определен на уровне 18%, к 2018 году этот показатель составит 25%. В 2015 году федеральными органами власти разработаны и приняты 20 отраслевых планов по организации производства и выпуска приоритетных и критических видов продукции с высокой долей импортозависимости. Антикризисным планом на текущий год предусмотрено 13 млрд. рублей на реализацию мер поддержки экспорта.

Мониторинг, анализ и поддержку процессов импортозамещения в регионах осуществляет Фонд развития промышленности, которому в прошлом году выделено 20 млрд рублей, в текущем предусмотрено также 20 млрд рублей. В 2015 году на реализацию инвестиционных импортозамещающих проектов Фонд предоставил займы 7 предприятиям округа на 2,6 млрд рублей. Минпромторгом РФ 43 предприятиям округа предоставлены субсидии на реализацию новых инвестиционных проектов в размере 294,7 млн рублей. В 2016 году этот показатель планируется на уровне почти 2 млрд рублей. Кроме того, 55 предприятий получили в общей сложности 1,4 млрд. рублей на компенсацию процентной ставки по кредитам, полученным на текущую деятельность. Также организовано взаимодействие с ОАО «РЖД» и ПАО «ОАК» по участию предприятий ПФО в проектах по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань» и самолета «Ил-114».

Михаил Бабич высоко оценил потенциал роста промышленного и сельскохозяйственного производства в Пензенской области. Так, по итогам минувшего года рост промышленного производства составил 106% — это второй показатель в округе.

Замминистра промышленности и торговли, в свою очередь, отметил, что целью совещания является синхронизация мер государственной поддержки предприятий по ряду перспективных направлений. «Мы разрабатываем новые формы господдержки, которые будут более эффективны. В частности, речь идет о поддержке целых кластеров и отдельных кластерных проектов. Например, медицинского кластера Пензенской области. Кроме того, в настоящее время формируется региональный фонд поддержки промышленности. Эта структура займется отбором наиболее перспективных проектов, а федеральный бюджет будет софинансировать поддержку этих проектов», — сказал Овсянников.

В ходе визита в Пензенскую область полпред посетил Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени Проценко», который входит в госкорпорацию «Росатом» и является градообразующим предприятием для ЗАТО Заречный.

Также Бабич ознакомился с работой Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники — одного из ведущих предприятий России в области разработки, производства и внедрения периметровых средств обнаружения.