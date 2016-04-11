Москва, 11 апреля, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин не станет использовать свое право выдвижения кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека (омбудсмена) при президенте РФ. Об этом сегодня, 11 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно российскому законодательству, правом выдвижения кандидатуры на пост омбудсмена обладают: президент, Совет Федерации и Государственная дума. Известно, что правящая партия «Единая Россия» кандидатуру на пост омбудсмена не выдвигала.

Оппозиционные парламентские партии со своими кандидатурами определились.

КПРФ выдвигает депутата Госдумы Олега Смолина. «Справедливая Россия» — депутата Татьяну Москалькову. ЛДПР выдвигает сразу трех кандидатов: бывшего министра социального развития, бывшего депутата Госдумы, а ныне члена Совета Федерации от Брянской области Сергея Калашникова; депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева; бывшего сотрудника постпредства РФ в ООН, депутата Госдумы Антона Морозова, который получил на днях мандат от перешедшего в ЦИК РФ Сергея Сироткина.

Теперь комитет Государственной думы по конституционному законодательству рассмотрит документы всех пяти кандидатов. Фракция «Единой России» намерена провести встречи со всеми кандидатами.

Сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост омбудсмена. Завтра утром станут известны имена всех кандидатов.

Напомним, должность омбудсмена стала вакантной после того, как президент выдвинул Эллу Памфилову в Центральную избирательную комиссию по президентской квоте. Позже Памфилова стала главой ЦИК.

Звучали мнения, что омбудсменом президент может выдвинуть Владимира Лукина, который занимал эту должность до Памфиловой. Совет по правам человека (СПЧ) даже просил Путина об этом. Но в списке кандидатов Лукина пока нет.