Ла-Пас, 11 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес предупредил народы Южной Америки о новых методах свержения прогрессивных правительств, используя судебные и парламентские перевороты, а не военные или гражданские восстания. По мнению Эво Моралеса, неолиберальные силы задействуют также те средства массовой информации, которые «искажают имидж антиимпериалистических правителей». Эво Моралес назвал неолиберальных политиков «продавцами Родины». И выразил солидарность с президентом Бразилии Дилмой Руссефф, бывшим президентом Луисом Инасиу Лула да Силва и экс-президентом Аргентины Кристиной Киршнер, которые «переживают яростную атаку средств массовой информации», комментирует ABI.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бараны

Как сообщало ИА REGNUM, страны Латинской Америки, где у власти находятся представители левых партий, сотрясают коррупционные скандалы. Под угрозой импичмента пребывает президент Бразилии Дилма Руссефф. Это событие может произойти в ближайшее время. Обвинение в причастности к отмыванию денег официально предъявлено на прошлой неделе экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер. Напомним, что в декабре 2015 года новый президент Аргентины Маурисио Макри официально заявил, что экс-глава страны Кристина Киршнер не является неподсудной. «И необходимо расследовать коррупционные схемы, в которых, по мнению компетентных органов, могла участвовать экс-президент страны», — цитирует президента Clarin.