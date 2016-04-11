Киев, 11 апреля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В 2015 году в Вооруженных силах Украины 126 военнослужащих погибли или получили тяжелые увечья в результате употребления спиртных напитков. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил представитель юридического департамента Министерства обороны Украины, полковник юстиции Владимир Панько, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР «Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!»

«В прошлом году из-за употребления военными алкогольных напитков у нас было 126 случаев гибели и тяжелых травм, из них 66 — в зоне проведения «АТО», — рассказал Панько.

При этом полковник юстиции не уточнил, сколько украинских военных погибло в результате неосторожного обращения с оружием. Панько также проинформировал, что в прошлом году за правонарушения были задержаны свыше 9 тыс. солдат ВСУ.

В свою очередь, помощник министра обороны Украины Татьяна Рычкова напомнила, что сейчас в ВСУ существует Военная служба правопорядка, которая не имеет юридических полномочий, чтобы вести следствие, оперативно-розыскную деятельность и тому подобное.

«Например, если военнослужащий самовольно покинул часть, военным надо обратиться в милицию и ждать в порядке очереди соответствующих действий. Поэтому появилась необходимость в создании Военной полиции, которая уже давно работает во всех цивилизованных странах», — сказала Рычкова.

Она сообщила, что Военная полиция будет заниматься только военными правонарушениями и представлять собой правоохранительный орган, ответственный за меры по предотвращению, выявлению, пресечению и досудебному расследованию преступлений. «Пока не будет принят закон о Военной полиции, не произойдет реформирование в военных органах правопорядка», — подчеркнула Рычкова.

Сегодня же заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин обвинил командование ВСУ в хищении бюджетных средств, а украинских военнослужащих в пьянстве.

«В штабе оперативной тактической группы «Донецк» (закрытый командный пункт в Артемовске) произошел наезд танка на легковой гражданский автомобиль в селе Кодема военнослужащими ВСУ. Причиной стало сильное алкогольное опьянение экипажа танка, что привело к нарушению правил дорожного движения, в результате которого получили тяжелые увечья гражданские лица. Также для инспекции в район Николаевки прибыл генерал-майор ВСУ Криштун, которому была поставлена задача — оценить реальный уровень оснащенности частей и подразделений бригады современными средствами вооружения, защиты и связи, поставляемыми волонтерскими организациями Украины, из-за якобы отсутствия такой возможности у Вооруженных сил. Выявленные недостатки генерал не собирается доводить своему руководству в связи с блестяще организованным командиром 56 бригады отдыхом инспекционной комиссии в зоне «АТО». Кроме того, генерал доволен тем, что вместо Вооруженных сил волонтерские организации тянут на своих плечах вопросы обеспечения частей и подразделений. По его мнению, это позволяет скрытно проворачивать схемы хищения денежных средств, выделяемых правительством на обеспечение украинской армии», — подытожил Басурин.