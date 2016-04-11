Москва, 11 апреля, 2016, 20:31 — ИА Регнум. «28-летний председатель подмосковного ВООПИиК Евгений Соседов, которого в 2013 году президент России Владимир Путин наградил «за вклад в сохранение исторического облика Подмосковья» в размере 2,5 млн рублей, сейчас начал вести явную антироссийскую деятельность, публикуя соответствующие посты в социальных сетях», — сообщает издание и цитирует публикацию Соседова в социальной сети Facebook после обнародования «Панамских документов». «Главная проблема оффшорного расследования — в смехотворной сумме. 2 миллиарда долларов — это местный уровень воровства, муниципальных чиновников в Подмосковье или префектур в Москве», — отмечает он. Активист подытожил эту историю, добавив, что «воруют все, на всем и много. А тут такие цифры. Ха, удивили».

Цитата из к/ф «Иисус из Назарета». реж. Франко Дзеффирелли. 1977. Италия — Великобритания Иуда

«От Соседова достается всем, — констатирует Полит.ru. — В том числе и мэру г. Москвы Сергею Собянину. Особенно активиста задевает политика развития городской инфраструктуры. А из последнего его яркого высказывания о правительственной комиссии, в составе которой всё руководство стройкомплекса страны и ряд министров: Браво! Это не правительственная комиссия — это гопота из подворотни. Кто же эти члены? — первый зампред правительства России Игорь Шувалов; министр строительства и ЖКХ Михаил Мень; руководитель Росимущества Ольга Дергунова; министр юстиции Александр Коновалов; начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов; первый зампред профильного комитета Госдумы Мартин Шаккум, трое заместителей разных министров и другие — всего 13 человек». «Соседов, — подчеркивает издание, — также не раз пытался очернить и других ведущих российских деятелей, в том числе, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и цитируют комментарий Соседова о свадьбе сына известного российского миллиардера Михаила Гуцериева: «Гуляют на деньги, по сути украденные у государства и народа. Греф фактически «подарил» Шишханову-Гуцериеву 5 млрд. долларов за землю в Рублево-Архангельском, под залог которой они брали в Сбере кредит и не выплатили ни копейки. При этом рыночная стоимость данной земли в 20 раз ниже».

«Интересно, — отмечает Полит.ru, — что активист публикует посты в социальных сетях с регулярной периодичностью — до пяти-шести раз в день. «Складывается впечатление, что «подрывную деятельность» в Подмосковье ведет преимущественно губернатор, а не иностранные агенты», — ранее Соседов написал у себя на странице. Андрей Воробьев удостаивался таких «эпитетов» как «вредитель» и «жулик», против него писались петиции и оскорбительные посты. А в эфире Общественного Телевидения России Евгений Соседов в очередной раз выразил мнение, что Мединский не должен и не может занимать должность министра культуры РФ».

«Соседов, — напоминает СМИ, — часто прикрывается своей активной деятельностью в рамках Общероссийского народного фронта (ОНФ), при этом официального подтверждения о том, что он состоит в данной организации, нет». «Как отмечают эксперты, Соседов и близкие ему активисты, маскируясь под сторонников Путина и работой в ОНФ, занимаются продвижением интересов недобросовестных дельцов. — Они провоцируют людей, искусственно создают протесты, — прокомментировал изданию политолог Илья Марченко, напомнив, что в 2015 году эта группа сорвала слушания по землям бывшего конезавода в Новой Москве. — Вероятно, это выгодно деструктивным силам, они используют Соседова в качестве «говорящей головы».