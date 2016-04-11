Грозный, 11 апреля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Новобранцы из Чечни на службу в армию нынешней весной призваны не будут. Как сообщил военный комиссар Чечни Ахмед Джейрханов, в настоящее время идет анализ предыдущих призывных кампаний из республики. Предстоит выяснить, как чеченские новобранцы проходят службу в армии после многолетнего перерыва, пишет ТАСС.

«Дикая» дивизия. 1914

Напомним, в течение 22 лет в Чечне не проводился массовый призыв новобранцев на воинскую службу. По просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение призвать на срочную службу осенью 2014 года из республики 500 юношей.

Теперь, по словам Джейрханова, идет адаптация чеченской молодежи в армии. Пока, как отметил военком, от командиров войсковых частей приходят положительные отзывы. Так, пришли благодарственные письма на 181 военнослужащего, около 100 солдат получили звания младших командиров.

Всего из шести остальных субъектов Северо-Кавказского федерального округа в ряды Вооруженных сил России весной 2016 года отправятся 7670 новобранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, весной прошлого года из Чечни на службу в армию были направлены 500 человек. Еще 500 чеченских новобранцев были призваны в армию в рамках осеннего призыва.