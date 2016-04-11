Минск, 11 апреля, 2016, 20:18 — ИА Регнум. «Сейчас большое число металлургических предприятий испытывает трудности, закрывается, причем не только в Российской Федерации. Фактически в этой отрасли идет борьба за выживание. Однако есть уверенность, что БМЗ выйдет из непростой ситуации более сильным», — заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков после осмотра Белорусского металлургического завода, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

пресс-служба Совета министров Белоруссии Председатель Совмина Белоруссии снял шляпу, вдохновившись перспективами БМЗ

«Уверен, у большинства предприятий, которые жалуются на сложную ситуацию и отсутствие финансовых средств, есть огромные внутренние резервы, за счет использования которых можно снизить затраты и выйти на безубыточный режим работы, — заявил Кобяков. — Дальше, если потребуется какая-то модернизация, помощь в освоении новых рынков сбыта, государство готово оказать поддержку. Но помогать будем тем, кто действительно желает работать».

Кобяков указал на БМЗ как на пример эффективного использования внутренних резервов: за I квартал 2016 года госпредприятие сократило затраты на 27%, снизив расходы на закупку материалов, сырья и энергоносители. Отметим, что столь резкие изменения показателей на подобных предприятиях свидетельствуют либо о революционном технологическом обновлении, либо о тяжелом кризисе.

Кобяков констатировал высокий уровень технологической части производства, отметив, что завершившаяся модернизация предприятия позволит обеспечить выпуск готовой продукции без промежуточных полуфабрикатов. По его словам, она будет востребована как в белорусском машиностроении, так и на внешних рынках — в крупнейших машиностроительных корпорациях, таких как Mercedes и BMW.

«Вместе с тем, необходимо более тщательно проработать экономическую составляющую. Мы рассчитываем, что БМЗ станет одним из флагманов белорусской промышленности», — сказал руководитель белорусского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия третий год переживает экономический кризис, сопровождающийся падением промышленного производства, в частности — машиностроения. Среди наиболее проблемных госпредприятий оказался и БМЗ, входящий в число крупнейших европейских металлургических предприятий. Получив господдержку, в марте БМЗ получил удар с другой стороны — от друзей и партнёров из Евросоюза, пожаловавшихся в Еврокомиссию на демпинг белорусского производителя прутков и другой продукции из металла.