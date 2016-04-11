Ташкент, 11 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Модернизацию Ангренской тепловой электростанции (Ташкентская область) намерена осуществить до конца текущего года китайская Harbin Electric International Company. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Узбекэнерго».

wikimapia.org Ангренская ТЭС

В настоящее время китайская компания проводит монтажно-наладочные работы основного оборудования, завершены в полном объеме работы по строительству объектов инфраструктуры, продолжается строительство главного корпуса, здания котла, паротурбины, градирни и других.

Контракт с китайцами заключен в сентябре 2012 года, однако исполнение соглашения началось в октябре 2014 года.

«В соответствии с документом, китайская компания обязалась построить «под ключ» новый энергоблока мощностью 150 МВт с теплофикационным отбором для сжигания высокозольного угля. В результате модернизации сжигание угля на электростанции увеличится с 20% до 45%», отметил собеседник агентства.