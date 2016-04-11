Курск, 11 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. В Курске за покушение на убийство знакомой, совершенное из корыстных побуждений, осуждена медсестра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

sovetclub.ru Приговор

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года обвиняемая взяла в долг 350 тысяч рублей у своей 45-летней знакомой. Не желая возвращать денежные средства, злоумышленница решила совершить убийство. Имея высшее медицинское образование и работая в медицинском учреждении, подсудимая знала, что введение инсулина в организм здорового человека нарушает его жизнедеятельность.

Утром 13 июня 2015 года она купила в аптеке инсулин и приехала к дому знакомой. Якобы собираясь вернуть долг, она позвала жертву в свой автомобиль. Когда та оказалась в пределах досягаемости, преступница сделала ей инъекцию, после чего скрылась с места происшествия. Почувствовав себя плохо, потерпевшая вызвала бригаду «скорую», которая ее госпитализировала в городскую клиническую больницу. Благодаря своевременной медицинской помощи женщина осталась жива.

Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 46-летней жительнице Курска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений». Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.