Москва, 11 апреля, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Оружие и боеприпасы, а также рекруты поступают террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» со стороны Турции через районы Сирийской Арабской Республики, захваченные вооруженными отрядами подконтрольной США оппозиции. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Оппозиция»

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутый в Сирии прогресс в установлении режима перемирия, со стороны Турции не прекращается подпитка террористических группировок оружием и личным составом.

«В том числе через районы, где находятся отряды оппозиции, подконтрольные США», — отметил Рудской.

Напомним, ещё до начала российской военной операции в Сирии, Москва не раз заявляла, что никакой сирийской вооруженной оппозиции по сути не существует. Вместо нее есть фиктивные отряды «оппозиции», подконтрольный спецслужбам США, Великобритании, Турции и Саудовской Аравии, через которые Вашингтон и его сателлиты осуществляют снабжение террористов оружием и рекрутами.