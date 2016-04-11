Астана, 11 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. В текущем году в казахстанской экономике будет отмечаться стагнация или некоторый спад из-за низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта и потребления. Подобные операционные условия наряду с волатильностью национальной валюты делают ситуацию для банковского сектора Казахстана еще более сложной. С такого малоприятного прогноза начинается отчет «В 2016 г. казахстанские банки столкнутся с высокими рисками, связанными с сокращением капитализации на фоне стагнации в экономике», опубликованный сегодня международным рейтинговым агентством Standard&Poor's.

ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

По словам кредитного аналитика S&Р Аннетт Эсс, неблагоприятные экономические условия и низкие показатели прибыли могут привести к ухудшению способности казахстанских банков генерировать капитал за счет внутренних источников и повысить потребности в дальнейших вливаниях средств со стороны акционеров.

«Ожидаем, что качество активов в казахстанском банковском секторе снизится, а доля проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) увеличится с 8,3% по состоянию на 1 марта 2016 года до 11−13% в конце 2016 года (согласно методике расчета, применяемой Национальным банком). По нашим прогнозам, расходы на формирование резервов (отношение «вновь сформированные резервы на потери по кредитам/совокупный объем кредитов») увеличатся с 2,1% в 2015 году до 3,0−3,5% кредитного портфеля (брутто) в 2016 году. Рост расходов на резервирование наряду с низкими показателями прибыли на фоне неблагоприятных экономических условий могут привести к ухудшению способности казахстанских банков генерировать капитал за счет внутренних источников и повысить потребности в дальнейших вливаниях средств со стороны акционеров. Вместе с тем отмечаем ограниченную готовность и способность акционеров увеличивать капитал банков. Учитывая сказанное выше, мы ожидаем, что в этом году в отношении некоторых казахстанских банков будут предприняты негативные рейтинговые действия» — приводится в отчете мнение аналитика.

При этом, отмечается в публикации, значительное несовпадение валютных активов и обязательств банков по объему и дефицит ликвидности в национальной валюте также представляют опасность для казахстанских банков.

«Высокая степень долларизации депозитов и неопределенность относительно способности банков замещать сделки «валютный своп» с Национальным банком Казахстана по истечении срока их действия другими финансовыми инструментами по-прежнему представляют дополнительные риски для стабильности банковской системы страны», — говорится в статье.

При этом авторы отчета отмечают, что, несмотря на то, что всего 7 из 19 казахстанских банков, которым присвоены рейтинги Standard & Poor’s, имеют «Негативные» прогнозы по рейтингам, в 2016 г. число негативных рейтинговых действий превысит число позитивных в связи с ухудшением показателей капитализации и ликвидности, а также отсутствием у банков «Позитивных» прогнозов в настоящий момент.

«Средний уровень долгосрочного рейтинга казахстанских банков — «В», и в некоторых случаях он включает надбавки за возможность получения поддержки со стороны государства или материнской компании. Кроме того, средний рейтинг казахстанских банков значительно ниже уровня суверенного рейтинга «ВВВ-». Мы по-прежнему относим банковский сектор Казахстана к группе «8» по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA; к группе «1» относятся банковские системы с наименьшими рисками, к группе «10» — с наибольшими рисками). В нашей оценке BICRA и, как следствие, в рейтингах казахстанских банков уже учитываются структурные недостатки банковского сектора, в частности, чрезвычайно высокий кредитный риск в экономике, низкое качество банковского регулирования и надзора и низкий уровень прозрачности и корпоративного управления», — подчеркивают аналитики агентства.

Сообщается также, что в нынешнем году казахстанским банкам предстоит работать в новых условиях, которые заключаются в сокращении объемов бизнеса, стагнации или даже некотором спаде в экономике и «плавающем» курсе валюты, которые последовали за 15-летним периодом роста ВВП, составлявшего в среднем 7% в год.

«По нашим прогнозам, показатель ВВП на душу населения, рассчитываемый в долларах, снизится почти в два раза — с пикового уровня 14,4 тыс. долларов в конце 2013 г. примерно до 7 тыс. долларов в конце 2016 года. Мы полагаем, что снижение темпов экономического роста в сочетании с отложенными инвестициями и расширением бизнеса компаний, с одной стороны, и небольшими объемами доступного капитала и дефицитом фондирования в тенге, с другой стороны, будет ограничивать прирост бизнеса казахстанских банков в 2016 г. Кроме того, мы ожидаем, что в 2016—2017 гг. рост совокупного кредитного портфеля казахстанской банковской системы составит около 3% в год в номинальном выражении. В то же время, по нашим прогнозам, номинальный рост кредитов в банковском секторе России составит 10% (без учета эффекта девальвации), а в граничащем с Казахстаном Узбекистане — 25%, поскольку темпы кредитования в этой стране поддерживаются государственными программами докапитализации. Темпы номинального роста кредитов в Казахстане будут в конечном счете зависеть от масштаба обесценения тенге и от темпов инфляции», — прогнозируют аналитики.

В агентстве также отмечают, что для казахстанских банков основным источником фондирования по-прежнему остаются депозиты. При этом аналитики агентства прогнозируют сокращение объема средств на депозитах компаний, государственных предприятий и физических лиц в связи с экономическим спадом и резким снижением покупательной способности, определяемой в долларах США.

«Аналитики не прогнозируют существенной консолидации банковского сектора Казахстана в 2016 года в отличие от банковских систем России и Украины, где количество банков, имеющих лицензию, быстро сокращается в результате банкротства, прежде всего небольших кэптивных банков, обслуживающих финансово-промышленные группы. Кроме того, изменение регулирования в отношении минимальных требований к достаточности капитала также не будет способствовать консолидации банковского сектора. В соответствии с первоначальным планом Национального банка Казахстана минимальный размер капитала банков к 2019 г. должен был составлять 100 миллиардов тенге (21,2 млрд рублей) в абсолютном выражении. Теперь этот показатель привязан к величине розничных депозитов» — говорят аналитики S&Р.

Вместе с тем они отмечают, что отзыва лицензий у банков из-за ухудшения качества активов не прогнозируется, так как Национальному банку Казахстана удалось значительно сократить долю проблемных кредитов в банковской системе (с пикового уровня 31% в конце 2013 г. до 8,3% в настоящее время). Не прогнозируется также и появление новых международных игроков в банковском секторе республики, учитывая резкое снижение темпов роста и перспектив генерирования прибыли в Казахстане.

«Уровень концентрации в отрасли остается высоким: на 1 марта 2016 года 5 крупнейших банков страны контролировали 59% активов банковской системы, а 10 крупнейших банков — 82% активов», — резюмируют авторы отчета.

С полным текстом публикации можно ознакомиться здесь или здесь.

Напомним, 14 марта международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило «негативный» прогноз для суверенного кредитного рейтинга Казахстана.

5 апреля агентство опубликовало прогноз по развитию страхового сектора Казахстана. В частности, аналитики S&Р предположили, что условия операционной деятельности для страховых компаний в Казахстане продолжат ухудшаться в 2016 году по причине прекращения роста ВВП в результате значительного падения мировых цен на нефть и резкую девальвацию тенге, а также с учетом возросших рисков в банковском секторе Казахстана.