Москва, 11 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупреждает о том, что власти США продолжают неприемлемую «охоту» за гражданами России по всему миру. Соответствующее заявление размещено сегодня, 11 апреля, на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

МИД РФ рекомендует гражданам России взвешивать все риски поездки за рубеж, в связи с тем, что власти США продолжают охоту за российскими гражданами по всему миру, игнорируя нормы международного права и оказывая давление на другие государства.

«Рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов», — сказано в заявлении МИД РФ.